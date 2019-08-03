Машков рассказал, когда сможет вернуться на большой экран

Если наладится моя работа, которая очень ответственна, тогда, может, что-то появится в кино,

— отметил Машков.

При этом он добавил, что с увлечением занимается выполнением обязанностей и не грустит из-за отсутствия возможности «на самостоятельное плавание».

Ранее сообщалось, что Владимир Машков решил сделать перерыв и на время отказаться от съемок в кино. В Театре Олега Табакова уточнили, что речь идет о временном перерыве.