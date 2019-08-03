Автор сериала «Чернобыль» рассказал, какую сцену пришлось удалить

Американский сценарист Крэйг Мэйзин, который работал над созданием сериала «Чернобыль», рассказал о сцене, которую пришлось удалить из-за хронометража. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Речь идeт о сцене во втором эпизоде, когда персонаж Эмили Уотсон (Ульяна Хомюк) приходит к партийному работнику, а тот говорит, что никаких проблем с загрязнением воздуха радиацией нет.

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После этого следует сцена, в которой мы видим, что он звонит по телефону и пытается заставить чиновников позволить ему отменить демонстрацию 1 Мая в Минске из-за загрязнения воздуха, но они не позволяют,

— рассказал сценарист.

По его словам, сцена в сериале является абсолютно правдивой. Партработник ничего не может сделать и тоже вынужден отправиться на демонстрацию.