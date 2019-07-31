Детективы и ситкомы: названы любимые сериалы Елизаветы II

Оказывается, она не против детективов, комедий и ситкомов.

"Чисто английское убийство" (1984 - 2010)

Этот детективный сериал рассказывает о жизни и работе сотрудников полиции. Поговаривают, что это любимый сериал королевы Елизаветы. Она очень расстроилась, когда в 2010 году телешоу решено было закрыть. Всего за 26 лет было снято 2 425 серий.

"Убийства в Мидсомере" (1997 и до сегодня)

Это также детективный сериал, который рассказывает об убийствах, совершенных в вымышленном английском графстве Мидсомер. Он основан на серии детективных романов из цикла Старший инспектор Барнаби известного британского драматурга Кэролайн Грэм. Всего вышло 20 сезонов сериала, состоящих из 122 эпизодов.

"Соблюдая приличия" (1990 – 1995)

Героиня Гиацинта Бакет пытается подняться по социальной лестнице. Один из способов — изменить свою неблагозвучную фамилию, которую она произносит на французский манер — Букет. Но все ее усилия приводят к комичными ситуациям.

"Новые трюки" (2003 - 2015)

Детектив про офицера полиции Лондона Сандру Пуллман, которая испортила свою успешную карьеру: из-за глупой случайности она сорвала операцию по освобождению похищенного гангстерами миллионера. Случай получил огласку, начальство не может оставить Сандру на прежней работе, но и терять ценного работника не желает. Сандре поручают возглавить вновь создаваемый отдел по расследованию нераскрытых преступлений - UCOS (Unsolved Crime and Open Case Squad).

"Бабье лето" (1973 - 2010)

Британский ситком. Три старика из Йоркшира, состарившиеся, но не повзрослевшие, вспоминая дни своей юности, пытаются совершить подвиги, не свойственные пожилым людям.

"Доктор Кто" (1963 и по сегодня)