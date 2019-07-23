В кино с Народным Радио: не пропустите специальный показ фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу»

Гостей начнут встречать уже в 18:45 приветственным напитком от Saku, в 19:00 ведущие Народного Радио начнут розыгрыш роскошных призов, а уже в 19:20 начнется совместный просмотр фильма. Картину покажут на русском языке, больше не надо тратить время на прочтение субтитров!

Билеты на эксклюзивный показ можно выиграть в эфире программы «Вторая смена» по будням с 14 до 18 на Народном Радио или в группе портала Limon в Facebook.