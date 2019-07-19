Вышел постер к первой эстонской комедии с характером Chuck Band Show

Основанный на реальных событиях фильм The Chuck Band Show - веселый, трогательный и необычный рассказ о честности и понимании самого себя.

Его главный герой, работающий на радио диджей Чак Бергер - редкий неудачник. Мало того, что жена хочет от него уйти, а босс хочет его уволить, так теперь еще и одно из его яичек хочет сказать ему «прощай».

Узнав свой диагноз, Чак боится, что может стать «мужчиной без яиц». В ходе борьбы с этой непростой болезнью Чак открывает для себя силу юмора и прямоты. Но сумеет ли его жена Хелена, решившая с ним развестись, и другие близкие ему люди сохранить при этом верность самим себе?

После того как Чак сообщает своему боссу Хендрику о свалившемся на него несчастье, мужчины неожиданно сближаются. Глава радиостанции советует Чаку отдать свою судьбу на волю радиослушателей. И когда он изливает душу и смешит людей, его радиопередача The Chuck Band Show приобретает невероятную популярность.

В роли Чака снялся Стюарт Джонсон, один из основателей ведущей эстонской группы стендап-комиков ComedyEstonia. Марта Лаан (шоу «Твое лицо кажется знакомым», сериал «ENSV») сыграла жену Чака Хелену, Генри «Генка» Корвитс (трилогия «Слет одноклассников») - его босса Хендрика.

В фильме также снимались Янек Йоост («Осенний бал», сериал «Почему нет?!»), Куллики Салдре («Слет одноклассников 2», «Керту»), Ингрид Исотамм («Огненная лилия», «Боковой ветер»), Виидо Поликарпус, Татьяна Егорушкина, Понтус Олгрим и Томас Лемаркус («Бегущий по лезвию 2049», «Михкел»).

Фильм снят на деньги, собранные на платформе совместного финансирования Hooandja, и на средства официальных спонсоров. Часть прибыли будет пожертвована фонду лечения рака GiftofLife и пойдет в помощь тем, кому необходимо обрести надежду и достойную жизнь.