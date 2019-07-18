Компания HBO объявила о перезапуске сериала «Сплетница»

Создатели сериала "Сплетница" (Gossip Girl) готовят перезапуск телешоу, а покажет его стриминговый сервис HBO Max. В феврале президент телекомпании The CW Television Network Марк Педовиц говорил журналистам, что реализация проекта зависит от согласия сценаристов Джошуа Сафрана, Джоша Шварца и Стефани Сэвадж. В итоге творческой команде удалось договориться о работе, поэтому проект стартует, пишет Сплетник.
Сериал "Сплетница" с Блейк Лайвли и Лейтон Мистер в главных ролях вышел в 2007 году и на протяжении шести сезонов не терял популярность. По словам его создателей, с тех пор изменился Нью-Йорк, а жизнь горожан все больше стала зависеть от соцсетей, поэтому авторы учтут это в процессе съемок новых серий.
Сервис HBO Max получил заказ на десять эпизодов. Пока неизвестно, будут ли сниматься в них звезды оригинальной "Сплетницы". Блейк Лайвли, вероятно, не сможет приступить к работе в ближайшее время, так как готовится к рождению третьего ребенка.