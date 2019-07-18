Компания HBO объявила о перезапуске сериала «Сплетница»

Сериал "Сплетница" с Блейк Лайвли и Лейтон Мистер в главных ролях вышел в 2007 году и на протяжении шести сезонов не терял популярность. По словам его создателей, с тех пор изменился Нью-Йорк, а жизнь горожан все больше стала зависеть от соцсетей, поэтому авторы учтут это в процессе съемок новых серий.