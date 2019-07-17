Ср, 17.07.2019
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Названо имя главного кандидата на роль принца в новой «Русалочке»

THE LITTLE MERMAID Date: 1989

ФОТО: Rights Managed / WALT DISNEY PICTURES / Ronald Gr

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, главным кандидатом на роль принца Эрика в киноадаптации «Русалочки» стал 25-летний Гарри Стайлс — бывший участник группы One Direction, который теперь вполне успешно выступает сольно и является лицом Gucci, пишет Супер.

ФОТО: Ian West / PA Wire/PA Images

Актерский дебют Гарри состоялся в фильме «Дюнкерк» Кристофера Нолана, где он играл рядом со звездами уровня Киллиана Мерфи и Тома Харди и получил много положительных отзывов о своей работе.

Ранее было объявлено, что роль русалочки Ариэль досталась темнокожей певице Холли Бэйли, что вызвало в соцсетях неоднозначную реакцию и стало самым спорным решением Disney за последние годы.

ФОТО: ETIENNE LAURENT / EPA

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