Продюсер «Полицейского с Рублевки»: «Саше Петрову не предлагали роль»

«Никто из продюсеров и авторов проекта «Полицейский с Рублевки» не предлагал Саше роль в продолжениях франшизы. Линия его героя Гриши Измайлова завершилась свадьбой и хэппи-эндом в финале фильма «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел». Далее, насколько я знаю, создатель кинофраншизы Илья Куликов сразу запланировал сделать апгрейд этой истории и написать продолжение без персонажа Петрова. Таким образом, у актера не было возможности отказаться от съемок — ему попросту никто их не предлагал. Вместе с тем отмечу, что никакого конфликта между нами нет. Мы недавно встречались с Сашей и прекрасно общались»,

Сам Петров был доволен работой над комедией «Полицейский с Рублевки», в которой снимался с Сергеем Буруновым и Риной Гришиной. «Все эти истории, которые мы снимали… Я получал от них огромное удовольствие. Но надо понимать одну простую вещь: ты не должен стоять на месте, нужно идти вперед, иначе у тебя не будет «завтра». Я с большой любовью отношусь ко всем. Это решение не только мое, его можно назвать совместным. Так бывает...», — говорил Саша в одном из интервью.