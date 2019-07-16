Названо имя актера, который сыграет Элвиса Пресли в новом фильме

За последнее время 27-летний актер снялся в таких серьезных проектах, как «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино и «Мертвые не умирают» Джима Джармуша. Ранее сообщалось, что на роль Элвиса также рассматривали Гарри Стайлса, Энсела Элгорта и Майлза Теллера, но после финальных проб в костюме и полном гриме Батлер вырвался вперед.