Вт, 16.07.2019
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Названо имя актера, который сыграет Элвиса Пресли в новом фильме

This combination photo shows singer-actor Elvis Presley in a 1964 photo, left, and actor Austin Butler at the premiere of "The Dead Don't Die" in New York on June 10, 2019. Butler has been cast to portray Presley in the upcoming biopic by director Baz Luhrmann. Production is to begin early next year. Tom Hanks co-stars as Presley‚Äôs manager Colonel Tom Parker. (AP Photo)

ФОТО: / AP

Грядущий фильм о жизни и карьере Элвиса Пресли обрел свою главную звезду: по данным Variety, на роль короля рок-н-ролла утвердили Остина Батлера, пишет Супер.

За последнее время 27-летний актер снялся в таких серьезных проектах, как «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино и «Мертвые не умирают» Джима Джармуша. Ранее сообщалось, что на роль Элвиса также рассматривали Гарри Стайлса, Энсела Элгорта и Майлза Теллера, но после финальных проб в костюме и полном гриме Батлер вырвался вперед.

ФОТО: Kristin Callahan / ZUMAPRESS.com

Фильм расскажет о начале карьеры Элвиса и его отношениях с менеджером Томом Паркером, которого сыграет Том Хэнкс. Старт съемок назначен на начало следующего года, а режиссером выступит Баз Лурман, снявший «Великого Гэтсби», «Мулен Руж» и другие знаковые картины.

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