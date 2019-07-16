Вт, 16.07.2019
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Эмоции побеждают: эстонский фильм получил специальный приз на кинофестивале в российском Светлогорске

Продюсер фильма "Взять или уйти" Иво Фельт и Лийна Тришкина-Ванхатало на фестивале в Светлогорске

ФОТО: Allfilm

В Светлогорске Калининградской области подвели итоги XVI международного фестиваля «Балтийские дебюты». Как сообщает Elu24, специальный приз жюри «За глубокое и реалистичное раскрытие образа отца-одиночки» присудили Лиине Тришкиной-Ванхатало за эстонский фильм «Взять или уйти».

Фильм рассказывает о сложном пути становления мужчины как отца. Молодой эстонский строитель Эрик, который трудится в Финляндии, получает неожиданную весть о том, что он стал отцом. Мать не желает заботиться о ребенке, поэтому функции обоих родителей приходится брать на себя Эрику. Как он справился с задачей7 Об этом и рассказывает фильм.

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