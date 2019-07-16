Эмоции побеждают: эстонский фильм получил специальный приз на кинофестивале в российском Светлогорске

Фильм рассказывает о сложном пути становления мужчины как отца. Молодой эстонский строитель Эрик, который трудится в Финляндии, получает неожиданную весть о том, что он стал отцом. Мать не желает заботиться о ребенке, поэтому функции обоих родителей приходится брать на себя Эрику. Как он справился с задачей7 Об этом и рассказывает фильм.