Актер из фильма Кристофера Нолана уснул во время съемок и умер

Актер Карл Шилс, участвовавший в съемках фильма «Бэтмен: Начало» Кристофера Нолана, скончался во вторник, 16 июля. Артист ушел из жизни в 47 лет. Об этом сообщает Lenta.ru.

Уроженец Ирландии — Карл Шилс — известен по ролям в сериалах «Острые козырьки», «В пустыне смерти», «Тюдоры» и других.

На съемках сериала «Город-сказка» Карл Шилс несколько раз засыпал прямо на площадке. Коллеги по цеху не придавали этому значения и только сплетничали о странном поведении артиста. «Никто не предложил ему помощь. Все просто говорили о нем за его спиной», — сообщает источник.

О причинах смерти телезвезды не сообщается. Перед уходом из жизни актер страдал от сильных болей. Его видели на костылях.

«Карл был уникальным талантом, одновременно энергичным, беззаботным, веселым, остроумным, искренним и крайне ярким. Он был выдающимся актером ирландского театра» , —рассказал агент актера Лиза Ричардс.