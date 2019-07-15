«Мы с продюсерами разошлись»: Петров ушел из «Полицейского с Рублевки»

Актер Александр Петров 14 июля в ходе публичного мероприятия «Молодые и дерзкие: о новом поколении кинематографистов и успешной карьере в кино» заявил о том, что ушел из проекта «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2», сообщает КиноРепортер.

« Мы с продюсерами разошлись, и я принял решение, что нужно идти дальше. Новый «Полицейский с Рублевки» будет без меня! » — сказал Александр Петров.

Согласно вышедшему на экраны тизеру, в продолжении сериала герои столкнутся с НЛО в Барвихе. На кадрах ролика уже можно увидеть только Сергея Бурунова и Рину Гришину. Александр Петров был занят в съемках «Полицейского с Рублевки» в течение пяти лет.