«Попрыгун» Брэд Питт испортил фотосессию Марго Робби
Долгожданный фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» с звездным актерским составом уже совсем скоро появится на больших экранах.
Звезды ленты - Брэд Питт, Марго Робби и Леонардо Ди Каприо продолжают активно его продвигать. В этот раз команда мечты собралась на фотоколле в отеле Four Seasons в Беверли-Хиллз.
Интересно, что именно 55-летний Питт во время встречи с журналистами и фотосессии демонстрировал хорошее и шутливое настроение, поскольку постоянно смеялся и шутил над коллегами.
В определенный момент, увидев, что его коллегу за лентой Марго Робби начали фотографировать, он неожиданно влетел в кадр.
Причем Питт делал так каждый раз, когда фотограф снова пытался снять актрису.
конце концов снимки «попрыгунчика» Бреда, которые попали в Сеть, оказались очень забавными.
Напомним, в прокат в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии фильм «Однажды в Голливуде» выйдет 16 августа. Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!