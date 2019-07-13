«Попрыгун» Брэд Питт испортил фотосессию Марго Робби

Звезды ленты - Брэд Питт, Марго Робби и Леонардо Ди Каприо продолжают активно его продвигать. В этот раз команда мечты собралась на фотоколле в отеле Four Seasons в Беверли-Хиллз.

Интересно, что именно 55-летний Питт во время встречи с журналистами и фотосессии демонстрировал хорошее и шутливое настроение, поскольку постоянно смеялся и шутил над коллегами.

В определенный момент, увидев, что его коллегу за лентой Марго Робби начали фотографировать, он неожиданно влетел в кадр.

Причем Питт делал так каждый раз, когда фотограф снова пытался снять актрису.

конце концов снимки «попрыгунчика» Бреда, которые попали в Сеть, оказались очень забавными.