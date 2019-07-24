Невезучий в любви красавец Роберт Паттинсон: десять фактов о звезде фильма Нолана

Мечтатель

С детства Роб мечтал стать рок-музыкантом, да и теперь не теряет надежды реализовать задуманное:

Я всю жизнь играю на фортепиано – с трех или четырех лет. На гитаре стал играть в пять.

Специально для «Сумерек» Роберт написал и исполнил две баллады.

ФОТО: MARTIN BUREAU/AFP

Носил платья

В детстве актер Роберт Паттинсон был любимой куклой для двух своих старших сестер. Малышки наряжали мальчика в платья, и когда он однажды вышел в таком виде во двор, соседи искренне удивились, откуда у Паттинсонов появилась в семье третья девочка. Вообще маленькому Робу часто доставалось от других детей. Сверстники могли, например, вытащить шнурки из его ботинок.

Гурман в еде

Почти не употребляет алкоголь, но уважает сильногазированные напитки. Во время съемок «Сумерек» распробовал и полюбил итальянскую кухню. Не равнодушен к японской кухне.

Доверчивый. Роковая Кристен

С Кристен Стюарт они сблизились на съемках вампирской саги, но четыре года назад Стюарт изменила красавчику с режиссером Сандерсом.

ФОТО: Photo ITAR-TASS/ITAR-TASS

Потом, правда, они помирились, пытались жить вместе, создавали так называемые «открытые отношения». И наконец, расстались – потому что совсем не подходили друг другу! На Кристен тогда ополчились поклонники за то, что она изменила милому Робу.

Ненавидел школу

Роберт никогда не был примерным учеником. Он всерьез недоумевал, зачем тратить время на уроки, и не скрывал этого своего недоумения от школьных учителей. Более того, его дважды исключали из школы.

Хочет быть как Джек Николсон

У Роберта есть кумир — Джек Николсон. Паттинсон честно признается, что с юных лет подражает любимому актеру во всем.

ФОТО: Rights Managed / PARAMOUNT / Ronald Grant Archive

Единственное, чего он не хотел бы перенимать, — это неразборчивости Николсона в связях с женщинами. Хотя, как добавляет при этом сам Роберт, зарекаться в этом случае, конечно, нельзя: кто знает, каким станет застенчивый и романтичный молодой человек через какое-то время?

Боится смерти

Роберт боится смерти. В одном из интервью он пояснил, почему в столь молодом возрасте его так волнует этот вопрос. Жизнь актера, по его собственным словам, в последние годы настолько переполнена событиями, что он опасается, как бы все это не вывело его из строя раньше времени — годам, скажем, к 30.

Всегда прямолинеен

Паттинсон не любит лгать, и иногда это ему мешает. В разговоре с журналистами однажды это подтвердила и его партнерша по съемкам Кристен Стюарт. Роберт предпочитает произвести неприятное впечатление, зато сказать правду.

Всегда в поисках любви

Роберту трудно найти себе возлюбленную, потому что буквально во всех окружающих его девушках он видит больше интереса к киношному герою Эдварду, чем к нему, реальному человеку. «Все они увлечены Эдвардом, а вовсе не мной», — грустно признается молодой человек. По словам Роба, увидев его в истинном свете и осознав, что он и его герой — совершенно разные, девушки разочаровываются. Разумеется, страдает от разочарований и сам Роберт, ведь не может же он постоянно оправдывать чьи-то ожидания, живя для этого в маске Каллена.

Рачительный

Когда мне было около 10, я начал работать разносчиком газет и зарабатывал 10 фунтов в неделю. До 15 лет был одержим зарабатыванием денег,

– признается он.