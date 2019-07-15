Пн, 15.07.2019

Главные новинки этой недели, пропустить которые — преступление!
«Король Лев» готов занять свой трон!

The Lion King (2019) *Filmstill - Editorial Use Only* CAP/RFS Image supplied by Capital Pictures

ФОТО: / Image supplied by Capital Pictures

На этой неделе киноманов Эстонии ожидают сразу две яркие премьеры! 

«Король Лев»

Киноверсия анимационной классики «Диснея» об обитателях африканской саванны, которым не хуже людей знакома любовь и дружба, вероломство и борьба за власть.

Журналисты уже назвали картину «уникальным визуальным опытом», «визуальной магией» и «техническим достижением», сравнили ремейк «Короля Льва» с документальным фильмом о природе, похвалили музыку и озвучку.

Многим понравилось, что лента покадрово повторяет оригинал почти без изменений: «скорее ностальгическая переделка, нежели свежее переосмысление», «почти буквальная адаптация». Из работ актеров озвучания отдельно отметили Тимона (Билли Айкнер) и Пумбу (Сет Роген).

В прокат в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии фильм выйдет 19 июля. Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

«Дитя робота»

Эпидемия уничтожила жизнь на Земле. Единственный путь к спасению – бункер, где робот-гуманоид «Мать» должен воспитать в безопасности ребенка.

Девочка растет здоровой и ничего не требует. Она никогда не выходила наружу и не видела других людей, но ее не оставляют мысли о мире, который существует вне бункера. Однажды жизнь девушки полностью меняется, когда на пороге появляется женщина с просьбой о помощи...

Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 19 июля! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

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