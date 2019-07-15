Главные новинки этой недели, пропустить которые — преступление!

«Король Лев»

Киноверсия анимационной классики «Диснея» об обитателях африканской саванны, которым не хуже людей знакома любовь и дружба, вероломство и борьба за власть.

Журналисты уже назвали картину «уникальным визуальным опытом», «визуальной магией» и «техническим достижением», сравнили ремейк «Короля Льва» с документальным фильмом о природе, похвалили музыку и озвучку.

Многим понравилось, что лента покадрово повторяет оригинал почти без изменений: «скорее ностальгическая переделка, нежели свежее переосмысление», «почти буквальная адаптация». Из работ актеров озвучания отдельно отметили Тимона (Билли Айкнер) и Пумбу (Сет Роген).

В прокат в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии фильм выйдет 19 июля. Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

«Дитя робота»

Эпидемия уничтожила жизнь на Земле. Единственный путь к спасению – бункер, где робот-гуманоид «Мать» должен воспитать в безопасности ребенка.

Девочка растет здоровой и ничего не требует. Она никогда не выходила наружу и не видела других людей, но ее не оставляют мысли о мире, который существует вне бункера. Однажды жизнь девушки полностью меняется, когда на пороге появляется женщина с просьбой о помощи...