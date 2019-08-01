ТОП-6 захватывающих триллеров для вечернего просмотра, от которых невозможно оторваться

Для тех, кто как котенок по имени Гав предпочитает «бояться на чердаке», мы собрали пять потрясающих триллеров этого десятилетия.

Я видел Дьявола

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Невеста Су-хёна жестоко убита психопатом, и он это просто так не оставит. Он спецагент, имеет доступ к любым базам и быстро находит убийцу. Но не спешит тащить его в полицию. У него свой план. Это история стремительного спуска в безумие и месть. И эмоциональная иллюстрация, показывающая, что насилие порождает только насилие.

Эксперимент «Повиновение»

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Насколько далеко может зайти человек, выполняя команды сверху и не допуская сомнений? Полицейский сообщает менеджеру ресторана, что его сотрудница — воровка, и приказывает запереть и допросить ее.

Фильм, в котором по указанию голоса из телефонной трубки сотрудники фаст-фуда задерживают, раздевают, обыскивают и насилуют юную продавщицу гамбургеров, основан на реальном событии произошедшем 9 апреля 2004 года, когда в ресторан «Макдональдс» позвонил 37-летний сотрудник частной тюрьмы Дэвид Р. Стюарт, представившийся «офицером Скоттом». И, тем не менее, поверить в происходящее на экране трудно.

Враг

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Запутанная и напряженная история о том, как преподаватель истории нашел своего полного двойника и стал преследовать его. Ленту, наполненную символами, снял Дени Вильнёв, который недавно получил номинацию на «Оскар» за фильм «Прибытие».

В доме

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Разочаровавшись в своих учениках, учитель благоволит лишь мальчику, сидящему за последней партой и сильно выделяющемуся на фоне остальных. Этот ребенок имеет склонность к подглядыванию и однажды решает написать рассказ о семье своего одноклассника, за которой имеет возможность систематически наблюдать. Жуткая история от Франсуа Озона.

Тишина

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Глухонемая писательница становится объектом преследования убийцы-психопата в своём доме. Не имея возможности даже закричать, жертва понимает, что ей самой надо стать охотником. Пик напряжения в ленте наступает довольно быстро и не спадает до самого конца. Ко всему прочему, во время просмотра фильма несколько раз пытаешься представить себя на месте главной героини…

Под покровом ночи

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