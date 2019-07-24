ТОП-4 киноляпов и импровизаций, которые сделали фильм значительно лучше!
Во время съемок фильма далеко не все идет по плану, поэтому нередко актеры импровизируют, чтобы не переснимать лишний дубль. Сегодня расскажем о четырех киноляпах и импровизациях, которые сделали фильм значительно лучше.
1. «Темный рыцарь»
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Эта сцена была одной из самых сложных, так как в этот момент должно было взорваться настоящее здание, но возникла проблема. Во время детонации произошла непредвиденная ситуация, взрыва не произошло, но Хит Леджер не вышел из образа и «нервно» начал нажимать на кнопку. И это сработало! Следите за его реакцией.
2. «Первый мститель»
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Помните сцену, когда Капитану Америка сделали идеальное тело? В этой сцене Хейли Этвелл легонечко дотронулась до тела Криса, но суть в том, что этого не было в сценарии. Хейли просто понравилось его тело, и она не смогла удержаться.
3. «Стражи Галактики»
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Помните момент в этом фильме, когда Крис Пратт не смог удержать сферу, когда показывал её? Все мы подумали, что так и должно было быть, так как этот персонаж изначально не очень серьезный и порой неуклюжий. Крис, показывая сферу, на самом деле случайно её выронил, чем создал одну из самых запоминающихся сцен фильма.
4. «Как стать принцессой»
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По сюжету фильма простая на вид девчонка должна была стать принцессой, но была одна проблема – она достаточно неуклюжа. Сцена с этим падением не было прописана в сценарии, Энн Хэтэуэй действительно оступилась и упала. Эта сцена только добавила ощущения того, что её персонаж действительно неуклюж.