Напугают не хуже голливудских! ТОП-5 самых жутких хорроров, снятых в СССР

Так как в России существовала богатая литературная фантастическая традиция, забытая в период СССР, сценаристам не обязательно было придумывать новые сюжеты – в ход пошли страшные истории Александра Грина, Алексея Толстого, Валерия Брюсова. И в период между 1988 и 1992 годами зритель увидел российские фильмы ужасов.

Снимать их так же, как на Западе, не умели – для российского кино это был новый жанр. Хорроры, снятые в конце Перестройки обладали неповторимым стилем. К сожалению, многие из этих произведений сейчас забыты. Некоторые из них действительно не выдерживают критики, но есть фильмы, которые до сих пор способны напугать не хуже «Изгоняющего дьявола» или «Ведьмы из Блэр».

Сегодня Вашему вниманию подборка недооцененных фильмов ужасов постсоветской эпохи. Итак, поехали!

1. «Господин Оформитель» (1988)

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Стильный декадентский фильм по мотивам рассказа Александра Грина «Серый автомобиль». В центре сюжета – своеобразная история доктора Франкенштейна. Гениальный художник-оформитель создает манекен для украшения витрины модного магазина. Он вкладывает в скульптуру весь свой талант, и она оживает. Создание начинает жить собственной жизнью и в итоге губит своего творца. В главной роли снялся демонический актер Виктор Авилов, прославившийся ролями графа Монте-Кристо и Воланда. Саундтрек, кстати, написан культовым композитором Сергеем Курехиным.

2. «Семья вурдалаков» (1990)

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Жуткий вампирский хоррор, снятый по одноименному рассказу Алексея Толстого. Действие из XIX века перенесено в современность. Московский журналист приезжает в провинциальный поселок, оторванный от цивилизации. Он селится в доме, в котором накануне умирает глава семьи. Все идет нормально, пока однажды ночью мертвый старик не возвращается за своим внуком. «Семья вурдалаков» – пожалуй, самый недооцененный российский хоррор. Его критиковали и за плохую режиссуру, и за невнятную операторскую работу. Но, несмотря на все технические недостатки, фильм завораживает своей безысходной атмосферой русской глубинки, а отечественные вампиры уж точно выглядят реалистичнее и страшнее графа Дракулы.

3. «Жажда страсти» (1991)

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«Жажда страсти» – образцовый хоррор, выдержанный в лучших традициях советской киношколы. Фильм никогда не переиздавался на видео. А зря. В главной роли – Анастасия Вертинская. Она играет женщину, обвиненную в убийстве мужа. Ее душой завладели темные силы, разрушающие все вокруг. Литературной основой «Жажды страсти» являются рассказы Валерия Брюсова.

4. «Гонгофер» (1992)

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«Гонгофер» – самый странный российский фильм ужасов. Он начинается, как комическая зарисовка о колхозниках, приехавших в столицу, чтобы купить племенного быка. Но чем дальше, тем страшнее. Одного из колхозников соблазняет демоническая блондинка и забирает его глаза. Дальше история превращается в параноидальный психоделический трип под музыку группы «Ноль».

5. «Прикосновение» (1992)

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