«Выглядит на 70 лет»: Жади из «Клона» показала фото без макияжа и фильтров

Актриса также занялась фитнесом: она ходит в спортзал более трех раз в неделю, делает силовые и кардио упражнения. При этом Джованна негативно относится к серьезным косметологическим процедурам. У косметолога, по заверениям актрисы, она делает только маски и массажи.

Недавно Джованна поделилась селфи без макияжа и фильтров. Видно, что у актрисы достаточно много мимических морщин, а у кожи плохой тонус.

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Поклонники говорят, что для своего возраста, она выглядит великолепно. Но актрисе всего 43 года и, видимо, настало время серьезно заняться собой.

По сравнению с ней, Дженнифер Лопес, которой скоро исполнится 50, выглядит как девочка...