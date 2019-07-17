Названы первые претенденты на «Оскар-2020»

ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ

«Мстители: Финал»

ФОТО: / AP

В прошлом году Marvel уже заявлял о своих амбициях, поставив в самую главную номинацию «Чёрную пантеру». Так почему бы не попробовать и в этот раз с самым кульминационным фильмом своей киновселенной?

«Однажды в Голливуде»

ФОТО: Andrew Cooper / AP

У Квентина Тарантино уже есть «Оскар» за лучшую режиссуру («Бесславные ублюдки»), может пора уже и за фильм наградить? Тем более, мэтр порывается завязать с кинематографом.

«Прощание»

ФОТО: promo

Трогательная комедия рассказывает о большой китайской семье, которая узнаёт, что их бабушка скоро умрёт. И чтобы попрощаться с ней, при этом не огорчив этой новостью, придумывается легенда о скорой свадьбе внука, на которую съедутся все члены семьи.

«Последний черный в Сан-Франциско»

ФОТО: promo

Джимми ничего так не хочет, как вернуть себе особняк, который, по семейным легендам, построил его дед. Сейчас в доме живёт пожилая белая пара, и когда их не бывает дома, Джимми наведывается туда и потихоньку занимается ремонтом. Дата выхода фильма в эстонском прокате пока неизвестна.

«История игрушек 4»

ФОТО: Anonymous / AP

Последняя часть франшизы, последний сиквел студии Pixar, да и просто замечательный мультфильм - с уверенностью 99% перед нами победитель в номинации «Лучший мультфильм». В эстонском прокате со 2 августа.

ЛУЧШИЙ РЕЖИССЕР

Лулу Ван, «Прощание»

Квентин Тарантино «Однажды в Голливуде»

Джо Тэлбот, «Последний чёрный в Сан-Франциско»

ЛУЧШАЯ АКТРИСА

Джесси Бакли, «Дикая роза»

Лупита Нионго, «Мы»

Шарлиз Терон, «Та ещё парочка»

Флоренс Пью, «Солнцестояние» и «Бойцовская семейка»

Аквафина, «Прощание»

Эмма Томпсон, «В прямом эфире»

ЛУЧШИЙ АКТЕР