Названы первые претенденты на «Оскар-2020»

Хотя номинанты на премию «Оскар» будут объявлены только в январе следующего года, а основные фильмы по традиции выйдут осенью - поближе к оскаровской гонке, издание Variety уже сейчас представила свой список претендентов на премию: в него вошли фильмы, вышедшие в кинотеатрах или показанные на кинофестивалях в первой половине 2019 года.
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ
- «Мстители: Финал»
В прошлом году Marvel уже заявлял о своих амбициях, поставив в самую главную номинацию «Чёрную пантеру». Так почему бы не попробовать и в этот раз с самым кульминационным фильмом своей киновселенной?
- «Однажды в Голливуде»
У Квентина Тарантино уже есть «Оскар» за лучшую режиссуру («Бесславные ублюдки»), может пора уже и за фильм наградить? Тем более, мэтр порывается завязать с кинематографом.
- «Прощание»
Трогательная комедия рассказывает о большой китайской семье, которая узнаёт, что их бабушка скоро умрёт. И чтобы попрощаться с ней, при этом не огорчив этой новостью, придумывается легенда о скорой свадьбе внука, на которую съедутся все члены семьи.
- «Последний черный в Сан-Франциско»
Джимми ничего так не хочет, как вернуть себе особняк, который, по семейным легендам, построил его дед. Сейчас в доме живёт пожилая белая пара, и когда их не бывает дома, Джимми наведывается туда и потихоньку занимается ремонтом. Дата выхода фильма в эстонском прокате пока неизвестна.
- «История игрушек 4»
Последняя часть франшизы, последний сиквел студии Pixar, да и просто замечательный мультфильм - с уверенностью 99% перед нами победитель в номинации «Лучший мультфильм». В эстонском прокате со 2 августа.
ЛУЧШИЙ РЕЖИССЕР
- Лулу Ван, «Прощание»
- Квентин Тарантино «Однажды в Голливуде»
- Джо Тэлбот, «Последний чёрный в Сан-Франциско»
ЛУЧШАЯ АКТРИСА
- Джесси Бакли, «Дикая роза»
- Лупита Нионго, «Мы»
- Шарлиз Терон, «Та ещё парочка»
- Флоренс Пью, «Солнцестояние» и «Бойцовская семейка»
- Аквафина, «Прощание»
- Эмма Томпсон, «В прямом эфире»
ЛУЧШИЙ АКТЕР
- Роберт Паттинсон, «Маяк»
- Роберт Дауни-младший, «Мстители: Финал»
- Тэрон Эдгертон, «Рокетмен»