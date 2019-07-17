Ср, 17.07.2019

Названы первые претенденты на «Оскар-2020»

Роберт Паттинсон.

ФОТО: Jordan Strauss/AP

Хотя номинанты на премию «Оскар» будут объявлены только в январе следующего года, а основные фильмы по традиции выйдут осенью - поближе к оскаровской гонке, издание Variety уже сейчас представила свой список претендентов на премию: в него вошли фильмы, вышедшие в кинотеатрах или показанные на кинофестивалях в первой половине 2019 года.

ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ

  • «Мстители: Финал»

ФОТО: / AP

В прошлом году Marvel уже заявлял о своих амбициях, поставив в самую главную номинацию «Чёрную пантеру». Так почему бы не попробовать и в этот раз с самым кульминационным фильмом своей киновселенной?

  • «Однажды в Голливуде»

ФОТО: Andrew Cooper / AP

У Квентина Тарантино уже есть «Оскар» за лучшую режиссуру («Бесславные ублюдки»), может пора уже и за фильм наградить? Тем более, мэтр порывается завязать с кинематографом.

  • «Прощание»

ФОТО: promo

Трогательная комедия рассказывает о большой китайской семье, которая узнаёт, что их бабушка скоро умрёт. И чтобы попрощаться с ней, при этом не огорчив этой новостью, придумывается легенда о скорой свадьбе внука, на которую съедутся все члены семьи. 

  • «Последний черный в Сан-Франциско»

ФОТО: promo

Джимми ничего так не хочет, как вернуть себе особняк, который, по семейным легендам, построил его дед. Сейчас в доме живёт пожилая белая пара, и когда их не бывает дома, Джимми наведывается туда и потихоньку занимается ремонтом. Дата выхода фильма в эстонском прокате пока неизвестна.

  • «История игрушек 4»

ФОТО: Anonymous / AP

Последняя часть франшизы, последний сиквел студии Pixar, да и просто замечательный мультфильм - с уверенностью 99% перед нами победитель в номинации «Лучший мультфильм». В эстонском прокате со 2 августа. 

ЛУЧШИЙ РЕЖИССЕР

  • Лулу Ван, «Прощание»
  • Квентин Тарантино «Однажды в Голливуде»
  • Джо Тэлбот, «Последний чёрный в Сан-Франциско»

ЛУЧШАЯ АКТРИСА

  • Джесси Бакли, «Дикая роза»
  • Лупита Нионго, «Мы»
  • Шарлиз Терон, «Та ещё парочка»
  • Флоренс Пью, «Солнцестояние» и «Бойцовская семейка»
  • Аквафина, «Прощание»
  • Эмма Томпсон, «В прямом эфире»

ЛУЧШИЙ АКТЕР

  • Роберт Паттинсон, «Маяк»
  • Роберт Дауни-младший, «Мстители: Финал»
  • Тэрон Эдгертон, «Рокетмен»

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