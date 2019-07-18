Финал «Игры престолов» можно было угадать по постеру первого сезона

Этот ворон - магическое существо, прорицатель, который снился Брандону Старку. По ходу сериала Брандон нашёл Ворона и перенял его способности. По сути, Бран стал Трёхглазым вороном. Во снах ему видятся события прошлого и будущего, даже те, что происходили за сотни миль. Это значит, что на постере первого сезона именно Бран изображён сидящим на Железном Троне.

Разумеется, простые зрители догадаться об этом сразу не могли, ведь поначалу Бран был обычным мальчиком. Но для автора «Игры престолов» (и книжного первоисточника «Песнь Льда и Пламени») Джорджа Мартина всё это имело особенный смысл. В 2011 году, когда вышел первый сезон, Мартин уже знал не только о перевоплощении Брана в Трёхглазого ворона - он знал и финал всей саги. Писатель, правда, до сих пор не выпустил два заключительных романа цикла, но продюсеры сериала уверяют, что конец книжной и телевизионной «Игры престолов» совпадают.