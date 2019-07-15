Шварценеггер рассказал о съемках в фильме российского режиссера «Тайна печати дракона»

Моё участие в фильме определило то, что сначала режиссер написал мне письмо, и вместе с письмом он отправил мне уже отснятый материал. Я увидел отснятое и просто ахнул — это грандиозно. И мне понравились и сценарий, и мой герой. Он — начальник лондонского Тауэра, откуда никому не удается бежать вот уже 500 лет. Держит эту тюрьму в ежовых рукавицах. И один из заключенных — герой Джеки Чана....

- приводит слова Арнольда Шварценеггера пресс-служба проекта.

Актер отметил, что у их героев с Джеки Чаном будет бой не на жизнь, а на смерть.Отличное кино.

Я очень люблю Джеки Чана и с большим уважением к нему отношусь. Сегодня он — одна из величайших звезд на национальном и мировом уровнях, один из лучших мастеров боевых искусств. Работать с ним — всегда удовольствие. Мы отлично провели время на съемках, хорошо сработались. У нас было много боевых сцен, у него отличная команда каскадеров,

- рассказал Шварценеггер.

Напомним, по сюжету фильма, Джонатан Грин (акт. Джейсон Флеминг) - заядлый английский путешественник и исследователь неоткрытых земель. Слава об этом отважном путешественнике распространилось по всему миру, а его великие открытия стали интересными для королей и императоров. Еще не успев отдохнуть от последней экспедиции Джонатана в очень страшную горную деревню, в которой едва удалось избежать заклинания страшилища Вия, он опять собирается в путь! На этот раз его ждет особая задача, порученная ему самим царем - составить карту территории, по которой не ступала нога ни одного путешественника.

Путешествуя и рисуя карты, Дж. Грин случайно попадает в совершенно незнакомые земли Китая. Там исследователя ждет неизвестный мир, полный опасных приключений, мистических и диких существ, совершенно захвативший любопытного Джонатана. Наблюдая за приключениями путешественника, мы попадем в старинные города, познакомимся с прекрасными принцессами, с древними боевыми искусствами, несущими смерть, со сверхъестественными существами и даже с самим королем всех драконов. Поэтому Дж.Грину придется не только составлять карты, разгадать тайну черного дракона, но и столкнуться с чудовищем Вием, в чьи глаза лучше не смотреть никому!