Говорящий пес и гонки: смотри трейлер фильма «Невероятный мир глазами Энцо»

Кинокартина с оригинальным названием Art of Racing in the Rain выйдет в украинский прокат 27 сентября 2019 года под названием "Глазами собаки".

ФОТО: Doane Gregory / ZUMAPRESS.com

20th Century Fox показала первый трейлер будущей комедийной драмы, которая является экранизацией одного из самых известных романов Гарта Стайна под названием Art of Racing in the Rain. "Искусство дождевой гонки" - истории, написанной от имени Энцо, названного так в честь известного конструктора и гонщика Энцо Феррари.

ФОТО: Doane Gregory / ZUMAPRESS.com

Лента, снятая Саймоном Кертисом выйдет в эстонский прокат прокат под названием "Невероятный мир глазами Энцо". Очень трогательная история мира глазами Энцо стала третьей экранизацией романа Гарта Стайна из своеобразного цикла "Жизнь и цель собаки" и "Путешествие собаки".