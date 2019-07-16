Едва ли не лучшая картина этого года! Смотри трейлер «Истории игрушек 4»

2 августа в кинотеатрах Apollo Kino в Эстонии в прокат выйдет мультфильм «История игрушек 4» — продолжения серии комедийных мультфильмов об одушевленных игрушках, которые скрывают от людей свою истинную сущность.
«История игрушек» — знаковая франшиза. В 1995 году она стала первым полнометражным мультфильмом, созданным с помощью CGI-графики, и покорила зрителей остроумным сценарием.
Предыдущая часть «Истории игрушек» вышла в 2010 году и, казалось, завершила франшизу: повзрослевший мальчик Энди передал свои игрушки маленькой кузине Бонни, и в слезливой финальной сцене зрители попрощались с их пестрой компанией. Именно поэтому новость о выходе «Истории игрушек 4» многим показалась попыткой творческой команды Pixar и дистрибьюторов Disney заработать еще миллиард долларов(мировые кассовые сборы «Истории игрушек 3»). Но скептически настроенные критики с удивлением обнаружили, что в мультфильме появился герой, которому удалось оживить франшизу и наполнить ее новыми смыслами.
Игрушечный ковбой Вуди всегда был уверен, что его призвание — забота о детях, будь то прежний владелец Энди или Бонни. Поэтому когда Форки, новая самодельная игрушка девочки, объявляет себя «мусором», Вуди помогает ему принять свою роль.
Смотри кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии со 2 августа. Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!