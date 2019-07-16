Едва ли не лучшая картина этого года! Смотри трейлер «Истории игрушек 4»

«История игрушек» — знаковая франшиза. В 1995 году она стала первым полнометражным мультфильмом, созданным с помощью CGI-графики, и покорила зрителей остроумным сценарием.

Предыдущая часть «Истории игрушек» вышла в 2010 году и, казалось, завершила франшизу: повзрослевший мальчик Энди передал свои игрушки маленькой кузине Бонни, и в слезливой финальной сцене зрители попрощались с их пестрой компанией. Именно поэтому новость о выходе «Истории игрушек 4» многим показалась попыткой творческой команды Pixar и дистрибьюторов Disney заработать еще миллиард долларов(мировые кассовые сборы «Истории игрушек 3»). Но скептически настроенные критики с удивлением обнаружили, что в мультфильме появился герой, которому удалось оживить франшизу и наполнить ее новыми смыслами.

ФОТО: CAP/RFS / Image supplied by Capital Pictures

Игрушечный ковбой Вуди всегда был уверен, что его призвание — забота о детях, будь то прежний владелец Энди или Бонни. Поэтому когда Форки, новая самодельная игрушка девочки, объявляет себя «мусором», Вуди помогает ему принять свою роль.