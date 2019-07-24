«История игрушек 4»: знакомые герои говорят о взрослых проблемах

В мультфильме Pixar главным героям предстоит объяснить смысл жизни поделке по имени Вилкинс и встретить старых приятелей, которые обрели свободу и независимость. Кинокритик «Медузы» Антон Долин рассказывает, почему четвертая часть франшизы ничуть не хуже первых трех — и за что ее можно назвать лучшим фильмом года, пишет Медуза.

Возможно, «История игрушек 4» — лучший фильм года. По меньшей мере из числа голливудских. В это будет трудно поверить тем, кто на мультфильмы не ходит, считая их детским развлечением, и на сиквел популярной франшизы даже не обратит внимание. Еще труднее — тем, кто болеет за классический Pixar. Им известно, что создателя студии и оригинальной «Истории игрушек» (в следующем году ей исполнится 25 лет) Джона Лассетера уволили в рамках кампании по борьбе с домогательствами, а задуманную им новую серию в результате делали другие люди. Действует и магия цифр: уже есть три «Истории игрушек», цикл кажется завершенным, кому и зачем нужна четвертая?

Сомнения развеются, когда вы окажетесь в кино. Обаяние, свежесть и эмоциональная сила «Истории игрушек 4» столь велики, что любые контраргументы сразу забудутся. Количество новых выразительных персонажей и оригинальность сюжета не позволят думать о новом мультфильме как о зависимом от первоисточников сиквеле. Вы приклеитесь к экрану и будете желать лишь одного — чтобы фильм не кончался. На пресс-показе я своими глазами видел, как растроганные слезы украдкой утирал охранник, нанятый студией для противодействия возможным пиратам.

В 1995 году «История игрушек» — первый полнометражный компьютерный мультфильм в истории, заслуженно принесший Лассетеру и его команде почетный «Оскар», — начиналась с ревностного сражения двух любимых игрушек мальчика Энди за его сердце и заканчивалась тем, что ковбой Вуди и астронавт Базз становились лучшими друзьями. Во второй серии (1999 год) Вуди похищал безумный коллекционер, а Базз и остальные игрушки его спасали, возвращая домой, к безутешному Энди. Наконец, в третьей части (2010) Энди становился взрослым, и игрушки сначала попадали в детский сад, что едва не кончалось для них катастрофой, а потом — к новой владелице, девочке Бонни. На этом сюжет казался исчерпанным. Но не тут-то было.