Легендарный тенор: на большие экраны выходит биографический фильм о Лучано Паваротти

Я не слишком много знал о Паваротти и не слишком хорошо разбираюсь в опере, меня прежде всего привлекла неоднозначность его личности, его страсть к музыке, его жажда жизни, его желание помочь, его тяга к справедливости. Именно это я счел очень киногеничным, сразу же укладывающимся в фабулу.