«Али, рули!»: звезды и актеры пришли поддержать комедию на премьере

Еще с автошкольной скамьи все знают, что по первому требованию полицейских, медиков или иных спецслужб нужно предоставить свой автомобиль, иначе а-та-та. Нигде, правда, не сказано, что при этом нужно самому остаться за рулем. И еще рисковать не только репутацией, но и собственной головой…
В Лос-Анджелесе прошел премьерный показ комедии «Али, рули!». Фильм пришли поддержать не только актеры фильма, но и другие звезды.
Сюжетная линия комедийного боевика не нова, но подана неожиданно. Главный герой – скромный и прилежный водитель «Убера» по кличке Стю. Он пакистанец и старательно держится за свое место, тщательно зарабатывая себе высокий рейтинг в приложении. И у него все получается, но однажды он подбирает пассажира, который и не пассажир вовсе. В машину к Стю садится полицейский Вик, который идет по следу жестокого убийцы. Так милаха-таксист становится невольным напарником решительного и бескомпромиссного копа, а это своеобразное испытание. Стю не был готов к опасной погоне, но он втянется в это увлекательное мероприятие, изо всех сил стараясь сохранить при этом трезвый ум, жизнь и пятизвездочный рейтинг. В процессе он входит во вкус и начинает получать удовольствие от происходящего…
Фильм уже вышел в прокат в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!