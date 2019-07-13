Сергей Безруков снимется в киносериале «Бендер»

Безруков исполнит роль Ибрагима Бендера, афериста, мошенника и турецко-подданного, который в 1919 году познакомился с молодым Остапом Задунайским (Арам Вардеванян). Вместе они планируют провернуть невероятную авантюру — украсть золотой жезл, драгоценную реликвию царской России. Ибрагим научит Остапа всему, что знает: обаятельно обманывать, выстраивать комбинации, использовать любовь женщин. Остап сопротивляется: он идеалист, он презирает воров, но однажды ученик превзойдет своего учителя и станет тем самым знаменитым Остапом Бендером.

По словам представителя Rambler Group, «Бендер» — смесь советских «Неуловимых мстителей» и фильмов Гая Ричи.

Прокат «Бендера» будет осуществлен по модели киносериала «Гоголь»: сначала в кинотеатрах выйдут четыре части кинофраншизы, затем в сети появится расширенная многосерийная версия. Первая часть ожидается в кинотеатрах в начале 2020 года.

При этом онлайн-кинотеатр Okko получит эксклюзивное окно для показа «Бендера». После кинотеатрального проката интернет-пользователи смогут смотреть сериал только на этом сервисе. Впоследствии он будет доступен на других цифровых площадках.