Вс, 14.07.2019
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Резня в стиле 1980-х: промо нового сезона «Американской истории ужасов»

ФОТО: КиноПоиск

Райан Мёрфи отметил начало съемок девятого сезона сериала-антологии «Американская история ужасов» постом в Instagram. Автор проекта представил основной актерский состав и подтвердил, что главной темой сезона станут слэшеры 1980-х. Судя по всему, героям придется спасаться от серийного убийцы в летнем лагере.

В девятом сезоне, который выйдет с подзаголовком «1984», снимаются Эмма Робертс, Билли Лурд, Коди Ферн, Лесли Гроссман, Мэттью Моррисон, Джон Кэрролл Линч, Анджелика Росс, Гас Кенуорти и Зэк Вилла.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Одна из главных звезд сериала, Сара Полсон, появится в девятом сезоне в ограниченной роли, так как занята на съемках «Сестры Рэтчед».

Премьера девятого сезона «Американской истории ужасов» состоится 18 сентября.

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