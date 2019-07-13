Резня в стиле 1980-х: промо нового сезона «Американской истории ужасов»

Райан Мёрфи отметил начало съемок девятого сезона сериала-антологии «Американская история ужасов» постом в Instagram. Автор проекта представил основной актерский состав и подтвердил, что главной темой сезона станут слэшеры 1980-х. Судя по всему, героям придется спасаться от серийного убийцы в летнем лагере.