Софи Лорен вернулась в кино спустя десять лет

Итальянская актриса Софи Лорен снимается в экранизации романа "Вся жизнь впереди", сообщает журнал Variety. Это первая роль 84-летней актрисы после 10-летнего перерыва.

Лорен появится на экране в роли мадам Розы, пережившей холокост и подружившейся с 12-летним сенегальским мальчиком Момо. Режиссером картины выступил сын актрисы — Эдоардо Понти, который восхищён работой матери.

Удивительно, с какой энергией и как увлечённо она работает над каждой сценой,

Роман французского писателя Ромена Гари «Вся жизнь впереди» уже был однажды экранизирован. В 1977 году фильм израильского режиссёра Моше Мизрахи получил «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Премьера фильма с Лорен запланирована на весну 2020 года.