Дела королевские: смотри трейлер полнометражного фильма «Аббатство Даунтон»

События фильма происходят в 1927 году. В клипе показывают, как семейство Кроули готовится к визиту короля и королевы Великобритании.

Все актеры оригинального сериала, который выходил в 2010-2015 годах, снялись и в полнометражном продолжении.

«Аббатство Даунтон» стал одним из самых успешных британских сериалов за всю историю. Шоу получило награды «Эмми», BAFTA и «Золотой глобус».

В 2011 году «Аббатство» даже внесли в Книгу рекордов Гиннесса, как самый успешный у критиков англоязычный сериал.