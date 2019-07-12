Официально: Сталлоне принялся за новых «Неудержимых»

В 2017 году, обсуждая новую часть, Сильвестр Сталлоне и Ави Лернер не сошлись во мнении относительно сценария, выбора режиссёра, студии визуальных эффектов - Сталлоне был категорически против болгарского подрядчика, работавшего над второй и третьей частями. По словам Лернера, звезда «Неудержимых» так же хотел стать продюсером четвертой серии.

Я не уверен, что он справился бы с этой обязанностью. Он хороший актер и сценарист, но не продюсер. Я не хочу давать ему 100 миллионов долларов, чтобы он занимался продюсированием.

В результате Сталлоне покинул созданную им же франшизу, и Ави Лернер говорил, что это ничего не значит, новую часть они могут снять и без него. Но прошло 2 года и сейчас, по словам исполнителя роли Барни Росса, он приступает к работе над новым приключением.

Первая часть «Неудержимых» вышла в 2010 году и рассказывала о группе наемников, получивших очень рискованное правительственное задание.