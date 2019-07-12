Официально: Сталлоне принялся за новых «Неудержимых»

Сильвестр Сталлоне в своем Instagram анонсировал фильм, про который все уже и думать забыли. После выхода третьих «Неудержимых» у Слая возник конфликт с продюсером Ави Лернером, в результате которого актер зарекся играть в продолжении. Но, видимо, мужики закопали топор войны, и теперь четвертая серия официально находится в разработке.
В 2017 году, обсуждая новую часть, Сильвестр Сталлоне и Ави Лернер не сошлись во мнении относительно сценария, выбора режиссёра, студии визуальных эффектов - Сталлоне был категорически против болгарского подрядчика, работавшего над второй и третьей частями. По словам Лернера, звезда «Неудержимых» так же хотел стать продюсером четвертой серии.
Я не уверен, что он справился бы с этой обязанностью. Он хороший актер и сценарист, но не продюсер. Я не хочу давать ему 100 миллионов долларов, чтобы он занимался продюсированием.
В результате Сталлоне покинул созданную им же франшизу, и Ави Лернер говорил, что это ничего не значит, новую часть они могут снять и без него. Но прошло 2 года и сейчас, по словам исполнителя роли Барни Росса, он приступает к работе над новым приключением.
Первая часть «Неудержимых» вышла в 2010 году и рассказывала о группе наемников, получивших очень рискованное правительственное задание.
Актерский состав фильма состоял из множества звезд боевиков: Сталлоне, Шварценеггер, Уиллис, Стэйтем, Джет Ли. Премьера сиквела состоялась в 2012 году. А ещё через два года в кинотеатрах появилась третья часть франшизы, самая слабая как по отзывам зрителей, так и по кассовым сборам.