Звезда «Очень странных дел» снимется в «Вечных» студии Marvel

Сюжет фильма не раскрывается. Согласно комиксам, Вечные — раса суперлюдей, ответвление привычного эволюционного процесса, появившееся на свет 5 миллионов лет назад в результате генетических экспериментов могущественных целестиалов. Наделенные невероятными суперспособностями, на протяжении тысячелетий они скрывались от человеческой цивилизации, втайне защищая людей от монструозных Девиантов, передает Кинопоиск.