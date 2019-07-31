ТОП-14 экранизаций, которым удалось переплюнуть книгу

Рейтинг IMDb — 7,7

6. Оно (2017)

Снят по книге: «Оно» Стивена Кинга

ФОТО: LILO/SIPA / LILO/SIPA

Атмосферность и напряжение — вот что добавила экранизация 2017 года к сюжету культового романа Стивена Кинга. У Андреса Мускетти вышел добротный классический фильм ужасов о древнем зле, орудующем в маленьком городе, без рек крови, но с интересным, незатянутым и последовательным сюжетом, при этом уважительно относящийся к оригиналу. Особо стоит отметить великолепную игру Билла Скарсгарда, чей образ клоуна Пеннивайза получился настолько убедительным, что актер напугал и даже довел до слез юных коллег при первом появлении на площадке в гриме.

Рейтинг IMDb — 7,4

7. Охотник за разумом (2017—...)

Снят по книге: «Охотник за разумом: В элитной команде следователей ФБР» Джона Дугласа и Марка Олшейкера

ФОТО: IMDB

Что и говорить, мемуары бывшего агента ФБР, работавшего над методиками составления психологического портрета маньяков, — интересный, но крайне специфический материал, погружение в который выдержит далеко не каждый. Однако, когда за постановку берется Дэвид Финчер, неровное повествование романа превращается в отточенный, хоть и неторопливый триллер с полным погружением в сюжет, атмосферу и характеры героев, а также с традиционными для этого режиссера великолепной операторской работой и множеством загадок и хитросплетений.

Рейтинг IMDb — 8,6

8. Уличный кот по кличке Боб (2017)

Снят по книге: «Уличный кот по имени Боб и как он спас мне жизнь» Джеймса Боуэна

ФОТО: Luke MacGregor / Reuters

Книга о трогательной дружбе уличного музыканта и кота, буквально спасшей Джеймса от наркозависимости, была переведена на более чем 30 языков и провела свыше 76 недель на вершине списка бестселлеров The Sunday Times. Однако многие читатели наряду с вдохновляющим сюжетом отмечали довольно простой, местами даже примитивный язык. Отличная экранизация с красивой «картинкой», колоритными актерами и прекрасной музыкой смогла вдохнуть новую жизнь в эту историю. Интересно, что появляющийся в фильме кот и есть тот самый Боб, а его хозяин — Джеймс Боуэн — снялся в эпизоде, где берет автограф и благодарит за книгу своего героя.

Рейтинг IMDb — 7,4

9. Исчезнувшая (2014)

Снят по книге: «Исчезнувшая» Гиллиан Флинн

ФОТО: Ian West / PA Wire/PA Images

«Исчезнувшая» — роман Гиллиан Флинн, своей экранизацией открывший писательнице дорогу в сценаристы Голливуда. В оригинале он страдал затянутостью в начале и грубостью авторского стиля. Но в интерпретации Дэвида Финчера вышел мощный от начала и до конца психологический триллер с элементами драмы, за развитием которого хочется следить до конца, чтобы понять, кто в этой казавшейся сначала банальной семейной истории убийца, а кто — жертва. И вряд ли получится разобраться быстро: неожиданные сюжетные твисты не раз выбьют почву у вас из-под ног.

Рейтинг IMDb — 8,1

10. Жизнь Кабачка (2016)

Снят по книге: «Автобиография Кабачка» Жиля Пэриса

ФОТО: FABRICE COFFRINI / AFP