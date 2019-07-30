Кино, за которое не стыдно. ТОП-17 лучших российских фильмов последних лет

Возвращение (2003)

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Неожиданно в жизни двух братьев появляется их папа, которого раньше они видели только на фотографии. Отец вырывает мальчиков из привычной жизни и везет в «поход» на остров, где остается с ними наедине. Фильм — настоящая русская драма, обволакивающая и заставляющая полностью погрузиться в свой мир. Своеобразным продолжением «Возвращения» стал второй и не менее достойный фильм Андрея Звягинцева — «Изгнание» (2007): здесь внимание состредоточено уже не на проблеме отцов и детей, а на проблемах мужчины и женщины.

Я остаюсь (2006)

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Доктора Тырсу, человека скептичного и серьезного, разговоры про загробную жизнь всегда только раздражали. Пока он сам не оказался на грани жизни и смерти. Тогда-то он понял, что жизнь на земле не так и плоха.

Папа (2004)

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Единственный смысл жизни этого человека из провинциального городка — его талантливый сын: юный скрипач подает большие надежды. Когда он становится лучшим учеником консерватории, отец решает проведать сына. Но сын встречает отца совсем не так, как он ожидал.

Рассказы (2012)

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Четыре истории о разных людях. Четыре рассказа о жизни, которую мы видим вокруг. Авторам фильма удается нащупать болевые точки современности и обратить на них внимание зрителя.

Шапито-шоу (2012)

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Фильм разделен на 2 части: «Любовь и дружба» и «Уважение и сотрудничество». Развитие историй, объединенных одним местом и временем, происходит параллельно. «Шапито шоу» — это удивительная картина, показывающая, насколько все непредсказуемо в нашем мире. Однозначно стоит смотреть.

Остров (2006)

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Во время второй мировой войны Анатолий совершает предательство и по приказу немцев расстреливает своего товарища Тихона. Проходят годы, и о чудотворных способностях монаха Анатолия слагают легенды. Однако страшный грех, который он совершил, не дает ему покоя.

О чем говорят мужчины (2010)

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Фильм снят по мотивам спектакля «Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках». Отличное пособие для женщин, которые еще не догадываются, о чем говорят мужчины в компании своих друзей. Не менее достойные творения с участием «Квартета И» — фильмы «День выборов» (2007) и «День радио» (2008).

Легенда № 17 (2012)

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Фильм-биография. Весь мир знает Валерия Харламова — легендарный № 17, воздвигнувший нашу команду на вершину славы. Фильм о настоящем хоккее и об одной из самых запомнившихся и зрелищных спортивных битв.

Кука (2007)

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Душевный фильм для тихого приятного вечера. История о том, как маленькой девочке пришлось стать взрослой и в одиночку противостоять этому страшному миру. Почему же она осталась одна?

Мы из будущего (2008)

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Четверо молодых людей ведут раскопки на местах боевых действий Великой Отечественной Войны. Их не слишком беспокоит судьба трофеев — главное заработать денег. До тех пор, пока они сами мистическим образом не переносятся в 1942 год, попав в самый разгар тяжелых боев.

Неадекватные люди (2010)

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