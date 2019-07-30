Кино, за которое не стыдно. ТОП-17 лучших российских фильмов последних лет

Бытует мнение, что современный российский кинематограф переживает не лучшие времена, находится в глубочайшем кризисе и его срочно нужно спасать. Но, может, все не так грустно? Портал AdMe.ru составил рейтинг наиболее достойных фильмов XXI века, снятых в России.
Возвращение (2003)
Неожиданно в жизни двух братьев появляется их папа, которого раньше они видели только на фотографии. Отец вырывает мальчиков из привычной жизни и везет в «поход» на остров, где остается с ними наедине. Фильм — настоящая русская драма, обволакивающая и заставляющая полностью погрузиться в свой мир. Своеобразным продолжением «Возвращения» стал второй и не менее достойный фильм Андрея Звягинцева — «Изгнание» (2007): здесь внимание состредоточено уже не на проблеме отцов и детей, а на проблемах мужчины и женщины.
Я остаюсь (2006)
Доктора Тырсу, человека скептичного и серьезного, разговоры про загробную жизнь всегда только раздражали. Пока он сам не оказался на грани жизни и смерти. Тогда-то он понял, что жизнь на земле не так и плоха.
Папа (2004)
Единственный смысл жизни этого человека из провинциального городка — его талантливый сын: юный скрипач подает большие надежды. Когда он становится лучшим учеником консерватории, отец решает проведать сына. Но сын встречает отца совсем не так, как он ожидал.
Рассказы (2012)
Четыре истории о разных людях. Четыре рассказа о жизни, которую мы видим вокруг. Авторам фильма удается нащупать болевые точки современности и обратить на них внимание зрителя.
Шапито-шоу (2012)
Фильм разделен на 2 части: «Любовь и дружба» и «Уважение и сотрудничество». Развитие историй, объединенных одним местом и временем, происходит параллельно. «Шапито шоу» — это удивительная картина, показывающая, насколько все непредсказуемо в нашем мире. Однозначно стоит смотреть.
Остров (2006)
Во время второй мировой войны Анатолий совершает предательство и по приказу немцев расстреливает своего товарища Тихона. Проходят годы, и о чудотворных способностях монаха Анатолия слагают легенды. Однако страшный грех, который он совершил, не дает ему покоя.
О чем говорят мужчины (2010)
Фильм снят по мотивам спектакля «Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках». Отличное пособие для женщин, которые еще не догадываются, о чем говорят мужчины в компании своих друзей. Не менее достойные творения с участием «Квартета И» — фильмы «День выборов» (2007) и «День радио» (2008).
Легенда № 17 (2012)
Фильм-биография. Весь мир знает Валерия Харламова — легендарный № 17, воздвигнувший нашу команду на вершину славы. Фильм о настоящем хоккее и об одной из самых запомнившихся и зрелищных спортивных битв.
Кука (2007)
Душевный фильм для тихого приятного вечера. История о том, как маленькой девочке пришлось стать взрослой и в одиночку противостоять этому страшному миру. Почему же она осталась одна?
Мы из будущего (2008)
Четверо молодых людей ведут раскопки на местах боевых действий Великой Отечественной Войны. Их не слишком беспокоит судьба трофеев — главное заработать денег. До тех пор, пока они сами мистическим образом не переносятся в 1942 год, попав в самый разгар тяжелых боев.
Неадекватные люди (2010)
Виталию тридцать лет, он устал от проблем и душевного дискомфорта. В поисках лучшей жизни он переезжает в Москву, находит работу и начинает размеренную жизнь. Вот только у окружающих на него другие планы.
Стиляги (2008)
История о том, как московской молодежи 50-х приходилось бороться за право быть не такими как все: слушать другую музыку, танцевать буги-вуги, носить другую одежду. Настоящий фильм-праздник.
Дом солнца (2010)
Экранизация повести Ивана Охлобыстина «Дом восходящего солнца». Знакомство с лидером движения хиппи меняет правильную и благополучную жизнь девушки Саши. Новые друзья показывают ей, что значит быть свободным и счастливым. Солнечное, доброе и теплое кино.
Как я провел этим летом (2010)
Начальник полярной станции Сергей и молодой стажер Павел — одни на острове Аарчум, Чукотка: 6 часов по воде до большой земли. Паша ленится, подтасовывает цифры и всячески испытывает терпение Сергея. А когда вахта обоих героев подходит к концу, Павел получает страшное известие, о котором нужно сообщить, но язык не поворачивается. Картина получила три «Серебряных медведя» на Берлинском кинофестивале. Зарубежные издания отмечали, что этот фильм рассказывает о слабости человека.
Небесный суд (2012)
Мини-сериал, выдающий свою версию загробного мира. Решение о том, куда попадет человек после смерти, принимается на суде. У подсудимого есть адвокат, есть обвинитель — все как на настоящем процессе. Только на кону — человеческая душа.
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Метро (2012)
Пожалуй, наиболее удачный за последнее время российский фильм-катастрофа. Масштабное строительство приводит к тому, что в одном из тоннелей метро появляется трещина. Нарушается герметичность, и поток воды сносит все на своем пути. У людей, оказавшихся в метро, не так много времени, чтобы выбраться. Здесь и зрелищность, и чувства, и драма: все, что нужно хорошему кино.
Географ глобус пропил (2013)
Экранизация одноименной книги Алексея Иванова. От безысходности и безденежья биолог Служкин устраивается в школу учителем географии. Учитель из него так себе. Пытаясь ужиться с учениками и завучем, наладить мир в семье и попивая с друзьями вино, он просто живет.