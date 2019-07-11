Королевский подарок: Первая реакция на фильм «Король Лев»

«Король Лев» Джона Фавро — очередной проект в длинной череде прибыльных ремейков мультфильмов Disney. И новый фильм, судя по всему, рискует сорвать куш. Фавро с любовью воссоздал оригинал, обновил голоса и музыку, а новейшие технологии позволили ему достичь невиданного доселе уровня фотореалистичности.
Обо всем этом можно судить по первым реакциям. Многих зрителей задела ностальгия, кого-то привел в восторг визуальный ряд, и почти всем понравились Тимон и Пумба, которых озвучили Билли Айкнер и Сет Роген.
Вот что они пишут...
Мне посчастливилось посетить несколько мировых премьер, но не уверен, что я когда-либо слышал столько аплодисментов, как сегодня на показе „Короля Льва“. Словно рок-концерт. Фильм соберет очень много денег.
И еще кое-что о „Короле Льве“. Визуальные эффекты/анимация в фильме НЕВЕРОЯТНЫЕ. Наверное, впервые в жизни я расчувствовался, как только фильм начался. От музыки мне уже хотелось разрыдаться. История знакомая, но о-о-о-очень хорошо сделанная!
„Король Лев“ всегда был моим любимым мультфильм Disney, и эта новая версия — прекрасное напоминание почему. С радостью приняла знакомые чувства, тревоги и слезы. В восторге от визуальной магии. Тимон и Пумба — наше все
„Король Лев“ — ослепительный. Изумительная музыка, отличная озвучка, но в первую очередь визуальный ряд!
В „Короле Льве“ ностальгия бьет наповал. Удивительно снова увидеть историю в новом виде на большом экране. Шикарный актерский состав, а голос Джеймса Эрла Джонса в роли Муфасы заставил меня улыбнуться. И да, сцена с паническим бегством буйволов по-прежнему вызывает слезы!
Только с просмотра „Короля Льва“. В полном восторге от каждой секунды. Невероятная детализация в создании животных, а музыка — новый уровень. Вероятно, мой любимый игровой ремейк Disney!
„Король Лев“ — именно то, что рекламировалось: покадровый ремейк оригинала. Впечатляющая анимация и несколько отличных кастинговых решений (Бейонсе в роли воодушевленной Налы, Джон Оливер идеален как Зазу), плюс музыка все так же отличная. Но это скорее ностальгическая переделка, нежели свежее переосмысление!
Только что посмотрел „Короля Льва“, и мне очень понравилось. Боялся, что реалистичным животным будет не доставать харизмы анимации, но они очень хорошие. Тимон и Пумба — звезды фильма. Некоторые песни/танцы сработали не так хорошо, как в оригинале, но все равно очень приятный фильм!
В восторге, восторге, восторге от „Короля Льва“. Находит идеальный баланс между преданностью и инновацией, техническое и эмоциональное достижение, которое выглядит прямо-таки недостижимым. (Реально, вы ничего такого еще не видели.) А Билли Айкнер — звезда фильма!
„Король Лев“ — чудесная адаптация знаменитой классики. Есть несколько мелких изменений, которые только улучшают то, что и так было великим, а все остальное сделано отлично. Графика местами отвлекает, но эмоции быстро все покрывают. В восторге.
В полном восторге от „Короля Льва“. Невероятный визуал и игра актеров озвучания. Выплакала весь макияж. Тимон и Пумба вернули меня к жизни. Готова умереть за малыша Симбу...