Королевский подарок: Первая реакция на фильм «Король Лев»

Только что посмотрел „Короля Льва“, и мне очень понравилось. Боялся, что реалистичным животным будет не доставать харизмы анимации, но они очень хорошие. Тимон и Пумба — звезды фильма. Некоторые песни/танцы сработали не так хорошо, как в оригинале, но все равно очень приятный фильм!