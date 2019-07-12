Тимоти Шаламе и Эль Фаннинг в трейлере нового романтического фильма Вуди Аллена

История рассказывает о юноше с Манхэттена и девушке из Аризоны, которые учатся далеко от Нью-Йорка, но вместе приезжают туда на выходные. Однако вместо прогулки девушка отправляется на интервью с известным режиссером, и ее затягивает в высшее общество. А молодой человек встречает свою давнюю подругу.