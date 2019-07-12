Тимоти Шаламе и Эль Фаннинг в трейлере нового романтического фильма Вуди Аллена
Фильм Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке», премьера которого была под угрозой из-за проблем режиссера с компанией Amazon, выйдет в эстонский прокат в октябре 2019 года.
В Сети появился романтический трейлер картины о любви, в которой снялись Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг, Ребекка Холл, Джуд Лоу и Селена Гомес.
История рассказывает о юноше с Манхэттена и девушке из Аризоны, которые учатся далеко от Нью-Йорка, но вместе приезжают туда на выходные. Однако вместо прогулки девушка отправляется на интервью с известным режиссером, и ее затягивает в высшее общество. А молодой человек встречает свою давнюю подругу.
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