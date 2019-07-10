Бейонсе в наряде с глубоким декольте посетила премьеру «Короля Льва» вместе с дочкой

Поп-дива демонстрирует соблазнительный образ.
Вчера, 9 июля, Бейносе впервые за долгое время вышла в свет. И поводом для редкого публичного выхода поп-дивы стала мировая премьера «Короля Льва» в Лос-Анджелесе. Стоит отметить, что селебрити мгновенно приковала к себе все взгляды и стала главной звездой красной дорожки. И заслуга этому - ее роскошный блестящий наряд!
Так, перед фотографами Бейонсе появилась в смелом платье Alexander McQueen, расшитом тысячами кристаллов, камней и пайеток. Соблазнительный мини-наряд с глубоким декольте акцентировал внимание на идеальных формах звездной красотки.
Кстати, на премьере знаменитость появилась в компании своей дочки Блю Айви.
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