Чт, 11.07.2019
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Свежий трейлер: неподражаемая Рене Зеллвегер в музыкальной драме «Джуди»

Renee Zellweger Judy Garlandina eluloofilmis «Judy»

ФОТО: IMDB

В Сети появился трейлер к музыкальной драме «Джуди», главную роль в котором сыграла 

Фильм рассказывает о последних концертах голливудской звезды Джуди Гарлэнд в Лондоне в 1968 году. Звезда «Волшебника страны Оз» готовится к шоу, ссорится с руководством, очаровывает музыкантов. Это хрупкая женщина, которую истощили годы тяжелой работы и тоска по детям.

Режиссер – Руперт Гулд. Роли исполнили Рене Зеллвегер, Джесси Бакли, Финн Уиттрок, Руфус Сьюэлл, Сидни Луфт, Майкл Гэмбон. Фильм в США выйдет 27 сентября 2019 года. 

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