Вт, 23.07.2019
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Осталось два варианта: умереть или нет. На большие экраны выходит захватывающий боевик «Искусство обмана»

Emily Ratajkowski & Theo James Lying and Stealing (2019) *Filmstill - Editorial Use Only* CAP/RFS Image supplied by Capital Pictures

ФОТО: CAP/RFS / Image supplied by Capital Pictures

Уже в конце этой недели на большие экраны в Эстонии выйдет боевик «Искусство обмана», главные роли в котором сыграли Эмили Ратаковски, Тео Джеймс, Арис Альварадо, Фернанда Андраде, Тим Бейдер и Джо Букаро III.

Мэтт Аселтон снял фильм по собственному сценарию.

Иван — талантливый вор предметов искусства, который хочет покинуть «профессию». Элиз — начинающая актриса, которую преследуют прошлые преступления. Они решают объединиться для одного самого последнего, большого и дерзкого ограбления.

В прокат в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии фильм выйдет 26 июля. Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

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