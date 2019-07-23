Осталось два варианта: умереть или нет. На большие экраны выходит захватывающий боевик «Искусство обмана»

Уже в конце этой недели на большие экраны в Эстонии выйдет боевик «Искусство обмана», главные роли в котором сыграли Эмили Ратаковски, Тео Джеймс, Арис Альварадо, Фернанда Андраде, Тим Бейдер и Джо Букаро III.
Мэтт Аселтон снял фильм по собственному сценарию.
Иван — талантливый вор предметов искусства, который хочет покинуть «профессию». Элиз — начинающая актриса, которую преследуют прошлые преступления. Они решают объединиться для одного самого последнего, большого и дерзкого ограбления.
В прокат в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии фильм выйдет 26 июля. Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!