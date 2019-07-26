Сильвестр Сталлоне снова в деле: смотри трейлер фильма «Рэмбо: последняя кровь»

В новой части франшизы Джон Рэмбо столкнулся с неожиданной проблемой — посттравматическим синдромом. В попытке справиться с демонами прошлого и забыть о бесчисленных убийствах он начинает работать на ранчо в Аризоне, где заботится о животных и старается не вспоминать о войне. Теперь его самые близкие друзья — девушка Габриэлла и её бабушка Мария. Габриэлла, несмотря на уговоры Джона и Марии, едет в Мексику, чтобы найти своего отца и выяснить у него, почему он оставил семью много лет назад. Но она не достигает цели и по пути исчезает без следа. Рэмбо отправляется на её поиски и раскрывает деятельность преступной организации, промышляющей торговлей женщинами. Теперь Рэмбо ничего не остаётся, кроме как вновь взяться за оружие, спасти девочку и остановить злодеев.