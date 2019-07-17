Вышел официальный трейлер драмы «Хороший лжец» с Хелен Миррен и Иэном Маккелленом

Профессиональный мошенник Рой Кортни едва верит своей удаче, когда знакомится в сети с богатой вдовой Бетти МакЛиш. Очаровав вдову и получив доступ ко всем ее ресурсам, Рой ловит себя на том, что она ему небезразлична.

Режиссером фильма выступил Билл Кондон — постановщик детективной ленты «Мистер Холмс» и обладатель премии «Оскар» за сценарий картины «Боги и монстры». И в том, и в другом проекте также был задействован Маккеллен.

В «Хорошем лжеце» Маккеллен сыграл профессионального мошенника Роя Кортни, который знакомится в Сети с богатой вдовой Бетти МакЛиш (Миррен). Он очаровывает женщину и получает доступ ко всем ее финансовым ресурсам, но понимает, что она ему и в самом деле небезразлична. Основой для сюжета фильма стал одноименный роман Николаса Сирла.