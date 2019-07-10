Главные блокбастеры 2019 года! К нам вернутся Рэмбо, Джокер и Терминатор

«Джокер»

Начало проката в кинотеатрах Apollo Kino в Эстонии: 4 октября 2019 года

Отдельный фильм о самом знаменитом противнике Бэтмена, кровавом истеричном шуте: откуда он взялся и как дошел до жизни такой. В «Бэтмене» Тима Бертона (1989) все объяснялось падением героя в чан с химическими отходами, откуда он вылез клоуном-убийцей. Хит Леджер у Кристофера Нолана в «Темном рыцаре» (2008) преимущественно темнил, выдумывая все новые истории из своего детства. А теперь Джокера играет Хоакин Финикс, и, судя по трейлерам, причиной приключившейся с его героем метаморфозы стали прежде всего психологические страдания. Герой отчасти будет напоминать Гуинплена из «Человека, который смеется» - именно экранизация книги Виктора Гюго когда-то и стала источником вдохновения для создателей оригинальных комиксов.

«Терминатор: Темные судьбы»

Начало проката в кинотеатрах Apollo Kino в Эстонии: 1 ноября 2019 года

«Терминатор» оказался воистину неубиваемой франшизой: ее без конца хоронят, и она без конца восстает из мертвых. Последний фильм из цикла, «Терминатор: Генезис», провалился в американском прокате, все запланированные продолжения были отменены, - и тут неожиданно к сюжету вернулся его автор, Джеймс Кэмерон. Он лично продюсирует новый фильм - и тот является прямым продолжением его «Терминатора-2», вышедшего в 1991 году (последующих убогих продолжений - «Восстания машин» (2003), «Да придет спаситель» (2009) и «Генезиса» (2015) - как бы не было, их существование в новом фильме вообще никак не учитывается). Согласно официальным данным, среди героев - старые Сара Коннор (Линда Хэмилтон) и Терминатор Т-800 (Арнольд Шварценеггер), а также совершенно новый, усовершенствованный жидкий Терминатор (Габриэль Луна), посланный из будущего Скайнетом, чтобы уничтожить какую-то Дани Рамос (Наталия Рейес). Защищает ее опять-таки посланный из будущего киборг (Маккензи Дэвис). В общем, все, как в старые времена, только теперь сразу три ключевых персонажа - женщины. Поставил фильм Тим Миллер, режиссер «Дэдпула».

«Ангелы Чарли»

Начало проката в кинотеатрах Apollo Kino в Эстонии: 8 ноября 2019 года

Оригинальный телесериал об «ангелах Чарли» - сексуальных барышнях-спецагентах - вышел в 1976 году и до советского зрителя, естественно, не добрался. Мы увидели ангелов сразу в киноверсии 2000 года, где они выглядели пустоголовыми, бесконечно хихикающими, но отлично физически подготовленными телочками, а играли их Дрю Бэрримор, Кэмерон Диас и Люси Лью. Сейчас другие времена: новых «ангелов» в исполнении Кристен Стюарт, Наоми Скотт (Жасмин из недавнего «Аладдина») и Элла Балинска пустоголовыми никак не назовешь. Выясняется что группировок «ангелов» по всему миру существует уже множество, и если бы не они, человечество давно бы уже гикнулось от рук всяких психопатов и злодеев международного масштаба. Конкретной тройке в конкретном фильме предстоит уберечь некую новую опасную технологию от преступников, мечтающих употребить ее в своих разбойничьих целях.

«Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Начало проката в кинотеатрах Apollo Kino в Эстонии: 20 декабря 2019 года