Любимые фильмы Кристофера Нолана, которые тебе стоит посмотреть!

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«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 4 – НОВАЯ НАДЕЖДА», РЕЖИССЕР ДЖОРДЖ ЛУКАС (1977)

Первый из вышедших на экраны фильмов саги «Звездные войны» в свое время произвел неизгладимое впечатление на зрителей, и в особенности – на детей. Сам Нолан признается, что именно Эпизод 4 занимает в его сердце особое место.

Режиссер говорит:

Я до сих пор считаю этот фильм просто потрясающим. В кинотеатре я видел его двенадцать раз – тогда, в 1978 году, мы праздновали дни рождения в кинотеатрах, так что каждый из моих друзей сводил нашу компанию на «Звездные войны». Фильм так вовлекает, что ты просто растворяешься в его реальности на несколько часов».

«БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ», РЕЖИССЕР РИДЛИ СКОТТ (1982)

Blade Runner, экранизация романа с длинным названием «Мечтают ли андроиды об электроовцах?», была признана лучшим научно-фантастическим фильмом в истории (согласно опросу шестидесяти ученых, проведенному британской газетой The Guardian). Нео-нуарный триллер-антиутопия поднимает достаточно спорную этическую проблему искусственно созданных людей, к которой впоследствии обращались многие писатели и режиссеры.

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В настоящий момент снимается сиквел картины: примечательно, что исполнитель одной из главных ролей оригинального фильма Рутгер Хауэр однажды сказал, что только Кристофер Нолан достоин занять режиссерское кресло для работы над продолжением (впрочем, этого не случилось).

Нолан неоднократно признавался в любви к фильму, в частности, называя его источником вдохновения при работе над «Интерстелларом». В 2002 году режиссер в интервью изданию Entertainment Weekly сказал:

Здорово, наверное, говорить, что тебя вдохновляли Николас Рей или Куросава, но для человека моего возраста это будет враньем. Я из тех парней, которые по двести раз пересматривали «Бегущего по лезвию».

«СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА, МИСТЕР ЛОУРЕНС», РЕЖИССЕР НАГИСА ОСИМА (1983)

Фильм японского режиссера рассказывает историю военнопленных, томящихся в лагере на острове Ява. Однажды на в лагере оказывается таинственный британец Джек Селлерс, не желающий подчиняться правилам этого страшного места, что делает его врагом молодого командира, чтящего самурайский кодекс чести.

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Главную роль в картине исполнил Дэвид Боуи: актерский магнетизм музыканта в свое время так пленил Нолана, что, начав работу над «Престижем», режиссер не мог представить иного кандидата на роль Николы Тесла. Сам Боуи предложение отклонил несколько раз – однако Нолан не отступился и заполучил в свой проект живую легенду.

«ПОПУТЧИК», РЕЖИССЕР РОБЕРТ ХЭРМОН (1986)

После «Попутчика» сюжет о странном незнакомце, передвигающемся автостопом, лег в основу еще нескольких фильмов – и это даже несмотря на тот факт, что американскими зрителями картина была принята прохладно.

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Нолан рассказывает:

Вот что занятно – большинство фильмов, которые мне нравились, провалились в свое время в прокате. Когда я был подростком, я не очень-то вдавался в логику событий этого триллера 1980-х, но он был моим любимчиком, если не считать картин о фантастических мирах вроде «Чужого» или «Космической одиссеи». Сейчас мне кажется, что «Попутчик» появился после того, как сценарист увидел галлюциногенный сон! Однако я считаю, что Рутгер Хауэр сыграл в нем одну из своих лучших ролей».

«ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ», РЕЖИССЕР ТЕРРЕНС МАЛИК (1998)

Прежде, чем приступить к съемкам картины, затворник Терренс Малик брал перерыв в двадцать лет. В центре сюжета военной драмы – сражение за остров Гуадалканал во времена Второй мировой войны. Небольшая группа солдат вынуждена бороться за собственное выживание, и для этих молодых людей уже не имеет значение, за что они воюют.

ФОТО: Rights Managed / Ronald Grant Archive / Mary Evan

Сам Нолан так описал свои впечатления от фильма: