Любимые фильмы Кристофера Нолана, которые тебе стоит посмотреть!

За два десятилетия режиссерской карьеры Кристофер Нолан подарил зрителям несколько настоящих кинохитов, привлекших внимание как аудитории, так и критиков.
Среди них – «Престиж», «Начало», «Интерстеллар» и три фильма про Бэтмена. Публикуем десять любимых фильмов режиссера, каждый из которых оказал влияние на его творчество.
«12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН», РЕЖИССЕР СИДНИ ЛЮМЕТ (1957)
Дебютная картина Люмета получила признание сразу – в настоящий момент ее считают одним из величайших фильмов всех времен.
Юридическая драма повествует о заседании присяжных: двенадцать человек должны вынести вердикт в деле италоамериканского подростка, обвиняемого в убийстве отца. В случае, если вина парня будет доказана, он отправится на электрический стул. Одиннадцать человек уверены в том, что преступление совершил обвиняемый, и только один из присяжных позволяет себе усомниться.
«ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ», РЕЖИССЕР ДЭВИД ЛИН (1962)
3,5-часовая лента о жизни офицера британской разведки была удостоена семи премий «Оскар», в том числе за лучший фильм, и навсегда вошла в золотой фонд кинематографа: не перечислить, сколько режиссеров поместили в свои работы отсылки к этой легендарной картине.
По признанию Нолана, он вспоминал «Лоуренса Аравийского» при работе над блокбастером «Темный рыцарь: Возрождение легенды».
«2001 ГОД: КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ», РЕЖИССЕР СТЭНЛИ КУБРИК (1968)
Двухчасовой фильм о том, как команда космического корабля «С.С.Дискавери» отправляется на поиски ответов на вечные вопросы о внеземном разуме, даже спустя полвека после выхода на экраны обретает новых поклонников, а многие кинематографисты были невероятно впечатлены этой работой Стэнли Кубрика.
Неудивительно, что отсылки к «Космической одиссее» можно найти и у Нолана – в фантастическом фильма «Интерстеллар».
Режиссер не отрицает своего увлечения картиной:
«Космическую Одиссею» я увидел в возрасте семи лет – тогда мы с отцом и братом пришли в кинотеатр «Одеон», чтобы увидеть картину на большом экране, ведь именно в то время ее выпустили в повторный прокат благодаря невероятному успеху «Звездных войн». После я стал настоящим фанатом Кубрика, упросил всех своих друзей посмотреть фильм – мы ничего не поняли, но при этом постоянно спорили о его идее. Эта лента оказывает невероятное эмоциональное воздействие на зрителя любого возраста – это я и называю «чистым кино».
«НА СЕКРЕТНОЙ СЛУЖБЕ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА», РЕЖИССЕР ПИТЕР Р. ХАНТ (1969)
Кристофер Нолан не единожды признавался, что очень любит фильмы о Джеймсе Бонде. Его фавориты – «На секретной службе Ее Величества» (за романтичность) и «Голдфингер» (за масштабность).
Сам он комментирует свой выбор так:
Джеймс Бонд в исполнении Джорджа Лэзенби, похоже, вообще никому не понравился. Но мне кажется, что неожиданно такая невыразительность ключевого персонажа сыграла больше как плюс, а не как минус. Мы увидели бондиану в чистом виде – великолепный уровень мастерства оператора, качественный монтаж, потрясающая музыка, превосходно проработанные сцены! Это – самый романтичный фильм о Бонде. И, кажется, самый трагичный».
«КИТАЙСКИЙ КВАРТАЛ», РЕЖИССЕР РОМАН ПОЛАНСКИ (1974)
Фильм, получивший премию «Оскар» в 1975 году, повествует о частном детективе Джейке Гиттесе (Джек Николсон), который однажды берет в свои руки заказ от загадочной богатой красавицы. Она поручает Джейку расследовать обстоятельства тайного романа ее мужа-инженера, но, впутавшись в этот случай, Гиттес оказывается эпицентре беспредела, скандалов и коррупции.
«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 4 – НОВАЯ НАДЕЖДА», РЕЖИССЕР ДЖОРДЖ ЛУКАС (1977)
Первый из вышедших на экраны фильмов саги «Звездные войны» в свое время произвел неизгладимое впечатление на зрителей, и в особенности – на детей. Сам Нолан признается, что именно Эпизод 4 занимает в его сердце особое место.
Режиссер говорит:
Я до сих пор считаю этот фильм просто потрясающим. В кинотеатре я видел его двенадцать раз – тогда, в 1978 году, мы праздновали дни рождения в кинотеатрах, так что каждый из моих друзей сводил нашу компанию на «Звездные войны». Фильм так вовлекает, что ты просто растворяешься в его реальности на несколько часов».
«БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ», РЕЖИССЕР РИДЛИ СКОТТ (1982)
Blade Runner, экранизация романа с длинным названием «Мечтают ли андроиды об электроовцах?», была признана лучшим научно-фантастическим фильмом в истории (согласно опросу шестидесяти ученых, проведенному британской газетой The Guardian). Нео-нуарный триллер-антиутопия поднимает достаточно спорную этическую проблему искусственно созданных людей, к которой впоследствии обращались многие писатели и режиссеры.
В настоящий момент снимается сиквел картины: примечательно, что исполнитель одной из главных ролей оригинального фильма Рутгер Хауэр однажды сказал, что только Кристофер Нолан достоин занять режиссерское кресло для работы над продолжением (впрочем, этого не случилось).
Нолан неоднократно признавался в любви к фильму, в частности, называя его источником вдохновения при работе над «Интерстелларом». В 2002 году режиссер в интервью изданию Entertainment Weekly сказал:
Здорово, наверное, говорить, что тебя вдохновляли Николас Рей или Куросава, но для человека моего возраста это будет враньем. Я из тех парней, которые по двести раз пересматривали «Бегущего по лезвию».
«СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА, МИСТЕР ЛОУРЕНС», РЕЖИССЕР НАГИСА ОСИМА (1983)
Фильм японского режиссера рассказывает историю военнопленных, томящихся в лагере на острове Ява. Однажды на в лагере оказывается таинственный британец Джек Селлерс, не желающий подчиняться правилам этого страшного места, что делает его врагом молодого командира, чтящего самурайский кодекс чести.
Главную роль в картине исполнил Дэвид Боуи: актерский магнетизм музыканта в свое время так пленил Нолана, что, начав работу над «Престижем», режиссер не мог представить иного кандидата на роль Николы Тесла. Сам Боуи предложение отклонил несколько раз – однако Нолан не отступился и заполучил в свой проект живую легенду.
«ПОПУТЧИК», РЕЖИССЕР РОБЕРТ ХЭРМОН (1986)
После «Попутчика» сюжет о странном незнакомце, передвигающемся автостопом, лег в основу еще нескольких фильмов – и это даже несмотря на тот факт, что американскими зрителями картина была принята прохладно.
Нолан рассказывает:
Вот что занятно – большинство фильмов, которые мне нравились, провалились в свое время в прокате. Когда я был подростком, я не очень-то вдавался в логику событий этого триллера 1980-х, но он был моим любимчиком, если не считать картин о фантастических мирах вроде «Чужого» или «Космической одиссеи». Сейчас мне кажется, что «Попутчик» появился после того, как сценарист увидел галлюциногенный сон! Однако я считаю, что Рутгер Хауэр сыграл в нем одну из своих лучших ролей».
«ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ», РЕЖИССЕР ТЕРРЕНС МАЛИК (1998)
Прежде, чем приступить к съемкам картины, затворник Терренс Малик брал перерыв в двадцать лет. В центре сюжета военной драмы – сражение за остров Гуадалканал во времена Второй мировой войны. Небольшая группа солдат вынуждена бороться за собственное выживание, и для этих молодых людей уже не имеет значение, за что они воюют.
Сам Нолан так описал свои впечатления от фильма:
«Тонкая красная линия» - это повествование исключительной кинематографичности даже несмотря на то, что оно имеет литературную основу. Это произведение не могло бы быть радиопостановкой или спектаклем. В фильме присутствует особый гипнотизм, создающий эмоцию с помощью визуальных и звуковых средств. Это действительно великая картина.