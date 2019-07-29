Фильмы про загадочных девушек, которых трудно найти и легко потерять и невозможно забыть...

Под Сильвер-Лэйк (2018)

Сэм знакомится с девушкой, которая на следующий день исчезает при загадочных обстоятельствах. Теперь он одержим идеей непременно отыскать её, и пытается обнаружить хоть какие-то зацепки, во всем, что он видит и слышит. Неожиданно он находит что-то вроде кода или цепочки тайных посланий. Открывая каждое последующее сообщение, для него всё очевиднее становится, что он оказался внутри глобального заговора.

ФОТО: CAP/RFS / Image supplied by Capital Pictures

Лондонские поля (2018)

Никола Сикс, роковая красотка, обладающая даром ясновидения, живет с предчувствием своей скорой смерти.

ФОТО: Steffan Hill / Supplied by Capital Pictures

Не удержавшись, она начинает опасный любовный роман сразу с тремя совершено разными мужчинами, хотя Никола точно знает, что один из них вскоре станет её убийцей…

ФОТО: CAP/FB / Image supplied by Capital Pictures

Простая просьба (2018)

Стефани, мать-одиночка и блогер из маленького городка, оказывает подруге простую услугу, после чего та бесследно исчезает…

ФОТО: Peter Iovino / Image supplied by Capital Pictures

Вместе с Шоном, мужем пропавшей, Стефани должна докопаться до истины.

ФОТО: CAP/FB / Image supplied by Capital Pictures

Отныне их жизни полны тайн и предательств, любви и верности, убийств и мести.

ФОТО: Peter Iovino / Image supplied by Capital Pictures

Исчезнувшая (2014)

Все было готово для празднования пятилетнего юбилея супружеской жизни, когда вдруг необъяснимо пропал один из виновников торжества. Остались следы борьбы в доме, кровь, которую явно пытались стереть, — и цепочка «ключей» в игре под названием «охота за сокровищами»; красивая, умная и невероятно изобретательная жена ежегодно устраивала ее для своего обожаемого мужа.

ФОТО: imago stock&people / imago/Future Image

И похоже, что эти «ключи» — размещенные ею тут и там странные записки и не менее странные безделушки — дают единственный шанс пролить свет на судьбу исчезнувшей. Вот только не придется ли «охотнику» в процессе поиска раскрыть миру и пару-тройку собственных малосимпатичных тайн?

Море соблазна (2019)

Палящее солнце Карибских островов, верный корабль и жизнь, полная риска — его стихия.

ФОТО: GRAHAM BARTHOLOMEW / Image supplied by Capital Pictures

Единственная женщина, которую он любил, вышла замуж за миллиардера и живет на вилле в Майами. Неожиданно она вновь появляется в его жизни и умоляет о защите. С этой минуты знакомые воды превратятся в море соблазна…

ФОТО: GRAHAM BARTHOLOMEW / Image supplied by Capital Pictures

Конченая (2018)

Фильм окунет вас в опасный мир английского криминала.

ФОТО: CAP/RFS / Image supplied by Capital Pictures

В центре истории — роковая особа Энни, предстающая в разных амплуа. Она ведет сложную игру с несколькими мужчинами, которых — на первый взгляд — ничто не связывает. Стравливая их друг с другом, она преследует свою жестокую цель.

ФОТО: CAP/MFS / Image supplied by Capital Pictures

Планетариум (2016)

Париж 30-х годов XX века, город декаданса и роскоши. Красавицы американки, сестры Лора и Кэти Барлоу, приезжают туда, чтобы провести спиритические сеансы. Знаменитый кинопродюсер Андрэ Корбен решает, что с их помощью ему удастся поправить пошатнувшиеся дела.

ФОТО: IMDB