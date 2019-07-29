Фильмы про загадочных девушек, которых трудно найти и легко потерять и невозможно забыть...

Как известно, ту самую девушку трудно найти, легко потерять и невозможно забыть. Но что если ее исчезновение бесследно, таинственно и влечет за собой подозреваемых? А сама она — совсем не та, за кого себя выдавала?
Под Сильвер-Лэйк (2018)
Сэм знакомится с девушкой, которая на следующий день исчезает при загадочных обстоятельствах. Теперь он одержим идеей непременно отыскать её, и пытается обнаружить хоть какие-то зацепки, во всем, что он видит и слышит. Неожиданно он находит что-то вроде кода или цепочки тайных посланий. Открывая каждое последующее сообщение, для него всё очевиднее становится, что он оказался внутри глобального заговора.
Лондонские поля (2018)
Никола Сикс, роковая красотка, обладающая даром ясновидения, живет с предчувствием своей скорой смерти.
Не удержавшись, она начинает опасный любовный роман сразу с тремя совершено разными мужчинами, хотя Никола точно знает, что один из них вскоре станет её убийцей…
Простая просьба (2018)
Стефани, мать-одиночка и блогер из маленького городка, оказывает подруге простую услугу, после чего та бесследно исчезает…
Вместе с Шоном, мужем пропавшей, Стефани должна докопаться до истины.
Отныне их жизни полны тайн и предательств, любви и верности, убийств и мести.
Исчезнувшая (2014)
Все было готово для празднования пятилетнего юбилея супружеской жизни, когда вдруг необъяснимо пропал один из виновников торжества. Остались следы борьбы в доме, кровь, которую явно пытались стереть, — и цепочка «ключей» в игре под названием «охота за сокровищами»; красивая, умная и невероятно изобретательная жена ежегодно устраивала ее для своего обожаемого мужа.
И похоже, что эти «ключи» — размещенные ею тут и там странные записки и не менее странные безделушки — дают единственный шанс пролить свет на судьбу исчезнувшей. Вот только не придется ли «охотнику» в процессе поиска раскрыть миру и пару-тройку собственных малосимпатичных тайн?
Море соблазна (2019)
Палящее солнце Карибских островов, верный корабль и жизнь, полная риска — его стихия.
Единственная женщина, которую он любил, вышла замуж за миллиардера и живет на вилле в Майами. Неожиданно она вновь появляется в его жизни и умоляет о защите. С этой минуты знакомые воды превратятся в море соблазна…
Конченая (2018)
Фильм окунет вас в опасный мир английского криминала.
В центре истории — роковая особа Энни, предстающая в разных амплуа. Она ведет сложную игру с несколькими мужчинами, которых — на первый взгляд — ничто не связывает. Стравливая их друг с другом, она преследует свою жестокую цель.
Планетариум (2016)
Париж 30-х годов XX века, город декаданса и роскоши. Красавицы американки, сестры Лора и Кэти Барлоу, приезжают туда, чтобы провести спиритические сеансы. Знаменитый кинопродюсер Андрэ Корбен решает, что с их помощью ему удастся поправить пошатнувшиеся дела.
Показ «оживших» духов на большом экране принесет ему новую славу и богатство. Лора будет главной звездой его будущего блокбастера. Но что если сестры — вовсе не медиумы, не посредники между миром живых и миром мертвых, а обычные шарлатанки. Похоже, месье Корбена это совсем не волнует, он зачарован божественной красотой Лоры и необъяснимыми талантами Кэти…
Чистокровные (2017)
Дороги двух подруг из пригорода Коннектикута разошлись, и девушки не виделись несколько лет. Когда они снова встречаются, то решают восстановить свою былую дружбу.
При более тесном общении девушки замечают, что они обе очень изменились, и даже стали способными на убийство.
Уна (2016)
15 лет назад юная Уна сбежала из дома со взрослым Рэем… Спустя годы в одном из журналов Уне попадается фотография бывшего: у него новая жизнь, новая семья и новое имя.
Их внезапная встреча обнажит не только погребенные навсегда воспоминания, но и вытащит на поверхность потаенные желания, которые грозят разрушить их жизни до основания.
Ловушка (2016)
Нью-Йорк, шестидесятые годы прошлого века. Стэкхаусы — внешне идеальная семейная пара: молодые, красивые, успешные. Он — удачливый архитектор, она — процветающий риелтор и великолепная хозяйка великолепного дома. На самом деле Уолтер давно думает о разводе, потому что Клара замучила его своими претензиями, истериками, ревностью и угрозами покончить с собой, если он ее оставит.
Однажды внимание Уолтера привлекает газетная заметка: женщина, жена букиниста, жестоко убита неподалеку от стоянки автобуса, преступника не нашли. Ему кажется, что убийцей мог быть муж жертвы, хотя у того, казалось бы, надежное алиби. Стекхаус решает с ним встретиться, не предполагая, в какую ловушку угодит.
Девушка в поезде (2016)
Каждый день поезд проносит Рэйчел мимо очаровательного коттеджа, где живет идеальная на первый взгляд пара. Но однажды идиллия разрушится — прекрасная незнакомка бесследно исчезнет. Рэйчел окажется втянута в весьма запутанную историю, ведь только она видела из окна то, что было скрыто ото всех.