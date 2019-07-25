ТОП-30 ценных фильмов, которые необходимо посмотреть хотя бы раз в жизни

Сияние (1980)

До «Мизери», вышедшей в 1990 году, «Сияние» было самой прибыльной экранизацией романа Стивена Кинга. А вот сам писатель картину не любил, считал, что Стэнли Кубрик взялся снимать фильм ужасов, не имея ни малейшего представления о жанре. Но, судя по популярности фильма, зрители не согласны с Кингом.

Терминатор (первые два фильма 1984−1991)

Кажется, все, к чему прикасается Джеймс Кэмерон, становится эпохальным. Простой, как пять копеек, сюжет о неубиваемом роботе, преследующем беззащитную женщину, превратился в один из главных блокбастеров 80-х. «I'll be back» — одна из самых популярных цитат в кино и не только.

Звездные войны (первая трилогия 1977−1983)

Многие фильмы можно вынуть из истории кино, и никто этого не заметит. А вот без «Звездных войн» представить себе сегодняшний мир просто невозможно.

И дело не в диснеевских продолжениях, а в том, насколько прочно вошли в нашу жизнь герои космической сказки — Люк, Лея, Хан Соло и Дарт Вейдер. Вы могли ни разу в жизни не посмотреть ни одной серии «Звездных войн», но вряд никогда не видели мемов по мотивам этой саги. А если считаете, что не встречали такое, то надо срочно смотреть первые три фильма, откроете для себя много нового.

Плюс первая трилогия — это важный этап в развитии космической фантастики и визуальных эффектов.

Игры разума (2001)

На рубеже тысячелетий вопрос о том, насколько реальная воспринимаемая нами реальность, волновал всех настолько живо, что картины об этом снимались просто пачками. Поэтому неудивительно, что лучшим фильмом 2002 года стала история именно на эту тему.

Назад в будущее (1985)

Обаятельные герои фильма Док и Марти скачут туда-сюда во времени, разруливая семейные проблемы. Казалось бы, в чем ценность? Это лучшее кино для подростков, наполненное увлекательными загадками о природе времени, четкими представлениями о том, что хорошо, а что плохо, чудесно придуманным сюжетом и просто смешное.

В джазе только девушки (1959)

Одна из самых гениальных кинокомедий в истории кино с Мэрилин Монро в главной роли стала этапной для американского комедийного синематографа. Сейчас может показаться странным, но для своего времени тема с переодеванием мужчин в женщин была настолько рискованной, что ее могли не пустить в прокат за аморальность. Официально ее и не допустили к показу, но фильм вышел и дал новое дыхание голливудскому кино.

Броненосец «Потемкин» (1925)

Хотя бы раз в жизни надо посмотреть немой черно-белый фильм, снятый советским режиссером Сергеем Эйзенштейном на первой кинофабрике «Госкино» в 1925 году. Это один из самых влиятельных фильмов мирового кинематографа. Упоминания о нем и киноцитаты вы встретите в таких фильмах, как «Крестный отец», «Титаник», «Бонни и Клайд», «Банды Нью-Йорка», «Загадочная история Бенджамина Баттона» и даже в мультфильме «Красавица и чудовище».

Аватар (2009)

Новая эпоха в развитии визуальных эффектов, связанных с 3D, с усовершенствованием технологии захвата движения, компьютерной графики и прочими крутыми штуками. Трудно сказать, выйдет ли второй фильм в 2020 году, как обещано, слишком часто премьера переносилась.

Но уверенность 99% - режиссер Джеймс Кэмерон опять сотворит что-нибудь эпохальное.

Расёмон (1950)