ТОП-30 ценных фильмов, которые необходимо посмотреть хотя бы раз в жизни

Портал IVI собрал 30 фильмов, которые, каждый в свое время, произвели на зрителей неизгладимое впечатление и оказали влияние на мировой кинематограф. Их до сих пор цитируют в новых картинах, им подражают и каждый режиссер втайне мечтает быть автором такой работы.
2001 год: Космическая одиссея (1968)
Команда корабля С. С. Дискавери, управляемого бортовым искусственным интеллектом, внедряется в глубины космоса в поисках ответов на вечные философские вопросы.
Важная веха в развитии кинофантастики: тщательно выстроенные декорации «Космической одиссеи» показывают, что реалистичное погружение в неизведанный и удивительный мир возможно и без компьютерных спецэффектов. А отсылки к этому фильму можно встретить более чем в 500 картинах, созданных в самых разных странах.
8 с половиной (1963)
Лучшая картина в творчестве культового режиссера Федерико Феллини считается также одним из величайших фильмов в истории кино. Андрей Тарковский о своих впечатлениях:
В нем глубина и утончённость замысла соединились с простотой и демократичностью формального выражения, с той органичностью формы, когда всё открылось нам так, как было задумано автором.
Крестный отец (1972)
Криминальная сага о сицилийской мафии в Нью-Йорке занимает вторую строчку в списке лучших фильмов за всю историю американского кинематографа, составленного Американским институтом киноискусства. И, что важно, в своих оценках этому фильму совпадают и зрители, и кинокритики, ищущие в картинах совсем разных впечатлений.
Малыш (1921)
Первая полнометражная режиссерская работа легендарного Чарли Чаплина, который показал, что его стиль работы годится не только для смешных короткометражек, но и для серьезного трагикомического сюжета.
Психо (1960)
Психологический хоррор Хичкока произвел на публику неизгладимое впечатление. Этому способствовал не только сильный сюжет, но и меры предосторожности: режиссер, работая над фильмом, постарался скупить как можно больше экземпляров книги, по которой ставилась картина, чтобы концовку знало как можно меньше людей.
Токийская повесть (1953)
Фильм японца Ясудзиро Одзу признали самым гениальным произведением мирового кинематографа в результате опроса 358 режиссеров, проведенного британским журналом Sight & Sound в 2012 году.
Побег из Шоушенка (1994)
История о несгибаемой воле и целеустремленности Энди Дюфрейна на протяжении последних десяти лет возглавляет списки лучших фильмов всех времен по версии зрителей как в России, так и за рубежом.
Форрест Гамп (1994)
Лучший фильм в карьере режиссера Роберта Земекиса и один из самых ярких образов Тома Хэнкса. В 1994 году «Форрест Гамп» стал самым кассовым фильмом, забрал 6 «Оскаров-1995», среди них три главных, и еще 38 кинонаград по всему миру.
Война и мир (1965)
В 1969 году «Война и мир» получила «Оскар» за «Лучший иностранный фильм». Картина делалась очень тяжело, часто приходилось переснимать сцены из-за брака пленки. Но результат превзошел все ожидания. Режиссеры всего мира до сих пор вдохновляются потрясающими батальными сценами Сергея Бондарчука. Так, Питер Джексон рассказывал, что перед съемками сражения в последней части «Хоббита» специально пересматривал «Войну и мир».
Король Лев (1994)
На момент выхода в 1994 году «Король Лев» стал самым кассовым анимационным фильмов в истории. Его рекорд был побит лишь девять лет спустя мультфильмом «В поисках Немо».
Бойцовский клуб (1999)
История о моральном крахе общества потребления зацепила зрителей как актуальностью идеи, так и мощной концовкой. Но это случилось далеко не сразу. В прокате фильм с треском провалился, критики, оценивая новаторские фишки режиссера, ругали картину за упоение насилием, а культовым «Бойцовский клуб» стал лишь спустя 10 лет. Сейчас он считается одним из самых резонансных кинособытий конца XX века.
Начало (2010)
Пожалуй, лучший на сегодняшний день пример того, как можно сделать головокружительный блокбастер с мощной картинкой, который при этом требует вдумчивого просмотра и, возможно, не один раз.
Андрей Рублев (1966)
Мрачное размышление о природе творчества, о мучительном пути гения стало классикой мирового кинематографа. «Андрей Рублев» — в десятке самых гениальных произведений по результатам опроса 358 режиссеров, проведенного британским журналом Sight & Sound в 2012 году.
Сталкер (1979)
Кинокритик Антон Долин: «Тарковский для нашего кино — столь же основополагающая фигура, как Пушкин для литературы, а „Сталкер“ — его „Евгений Онегин“. Фильм повлиял на такое количество явлений — от картин Ларса фон Триера, Георгия Данелии и Мамору Осии до компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R., — что знать его просто необходимо».
Пианист (2002)
Лучший фильм Романа Полански, забравший трех «Оскаров» в 2003 году, снят по реальной истории пианиста Владислава Шпильмана, выживавшего в Польше, захваченной нацистами.
Матрица (1999−2003)
«Матрица» ознаменовала собой начало нового тысячелетия: одним она дала новую философию, пересмотр природы реальности, нового героя, другим потрясающие визуальные эффекты, третьих увлекла сюжетом, и многим — разочарование уже ко второму фильму. И все же за последние восемнадцать лет только ленивый не процитировал в своем кино ту или иную сцену из «Матрицы».
Властелин колец (2001−2003)
Трилогия Питера Джексона — это, пожалуй, один из самых эффектных, поражающих воображение фэнтези, показанных в кинотеатрах. А третий эпизод — «Возвращение короля» — стал первой сугубо развлекательной картиной, получившей «Оскар» как «лучший фильм года».
12 разгневанных мужчин (1957)
Эталонный образец камерной драмы, где действие происходит в одном помещении, но страсти разгораются такие, что становится страшно. На крупнейшем международном ресурсе о кино IMDb он занимает 5 место среди лучших фильмов всех времён.
Титаник (1997)
Эпичный фильм-катастрофа Джеймса Кэмерона стал самым кассовым в истории кинематографа, пока не появился «Аватар» того же режиссера. В 1998 году «Титаник» был номинирован на 14 «Оскаров» и взял 11 из них.
Молчание ягнят (1990)
В психологическом триллере «Молчание ягнят» Энтони Хопкинс создал настолько мощный образ маньяка, что шлейф этой роли останется с ним навечно. Вряд ли с актером случится еще что-то столь же грандиозное, как Ганнибал Лектер тридцать лет назад.
Криминальное чтиво (1994)
Успех этого нахально нестандартного фильма был довольно неожиданным: рваное повествование, странные киллеры с философскими разговорчиками, безумное количество отсылок к другим фильмам, а в результате — культовый статус и цитирование везде и всюду.
Сияние (1980)
До «Мизери», вышедшей в 1990 году, «Сияние» было самой прибыльной экранизацией романа Стивена Кинга. А вот сам писатель картину не любил, считал, что Стэнли Кубрик взялся снимать фильм ужасов, не имея ни малейшего представления о жанре. Но, судя по популярности фильма, зрители не согласны с Кингом.
Терминатор (первые два фильма 1984−1991)
Кажется, все, к чему прикасается Джеймс Кэмерон, становится эпохальным. Простой, как пять копеек, сюжет о неубиваемом роботе, преследующем беззащитную женщину, превратился в один из главных блокбастеров 80-х. «I'll be back» — одна из самых популярных цитат в кино и не только.
Звездные войны (первая трилогия 1977−1983)
Многие фильмы можно вынуть из истории кино, и никто этого не заметит. А вот без «Звездных войн» представить себе сегодняшний мир просто невозможно.
И дело не в диснеевских продолжениях, а в том, насколько прочно вошли в нашу жизнь герои космической сказки — Люк, Лея, Хан Соло и Дарт Вейдер. Вы могли ни разу в жизни не посмотреть ни одной серии «Звездных войн», но вряд никогда не видели мемов по мотивам этой саги. А если считаете, что не встречали такое, то надо срочно смотреть первые три фильма, откроете для себя много нового.
Плюс первая трилогия — это важный этап в развитии космической фантастики и визуальных эффектов.
Игры разума (2001)
На рубеже тысячелетий вопрос о том, насколько реальная воспринимаемая нами реальность, волновал всех настолько живо, что картины об этом снимались просто пачками. Поэтому неудивительно, что лучшим фильмом 2002 года стала история именно на эту тему.
Назад в будущее (1985)
Обаятельные герои фильма Док и Марти скачут туда-сюда во времени, разруливая семейные проблемы. Казалось бы, в чем ценность? Это лучшее кино для подростков, наполненное увлекательными загадками о природе времени, четкими представлениями о том, что хорошо, а что плохо, чудесно придуманным сюжетом и просто смешное.
В джазе только девушки (1959)
Одна из самых гениальных кинокомедий в истории кино с Мэрилин Монро в главной роли стала этапной для американского комедийного синематографа. Сейчас может показаться странным, но для своего времени тема с переодеванием мужчин в женщин была настолько рискованной, что ее могли не пустить в прокат за аморальность. Официально ее и не допустили к показу, но фильм вышел и дал новое дыхание голливудскому кино.
Броненосец «Потемкин» (1925)
Хотя бы раз в жизни надо посмотреть немой черно-белый фильм, снятый советским режиссером Сергеем Эйзенштейном на первой кинофабрике «Госкино» в 1925 году. Это один из самых влиятельных фильмов мирового кинематографа. Упоминания о нем и киноцитаты вы встретите в таких фильмах, как «Крестный отец», «Титаник», «Бонни и Клайд», «Банды Нью-Йорка», «Загадочная история Бенджамина Баттона» и даже в мультфильме «Красавица и чудовище».
Аватар (2009)
Новая эпоха в развитии визуальных эффектов, связанных с 3D, с усовершенствованием технологии захвата движения, компьютерной графики и прочими крутыми штуками. Трудно сказать, выйдет ли второй фильм в 2020 году, как обещано, слишком часто премьера переносилась.
Но уверенность 99% - режиссер Джеймс Кэмерон опять сотворит что-нибудь эпохальное.
Расёмон (1950)
Необычная картина о поисках истины, которая всегда где-то рядом, открыла миру, что на свете существует японское кино, и породила жанр фильмов, показывающих одно событие с разных точек зрения.