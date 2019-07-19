Опасное дело! Актеры, которые едва не погибли во время съемок

Джейсон Стэтхэм

В фильме «Неудержимые 3» полно экстремальных ситуаций, одна из которых создала угрозу жизни вышеупомянутой звезде. Актеру нужно было управлять грузовиком, тормоза в котором, как выяснилось позже, оказались неисправными.

Джейсон Стэтхэм ФОТО: SCANPIX

Стэтхэм вместе с транспортом рухнул со скалы в море, однако из-за наличия навыков пловца артисту удалось выбраться практически без повреждений.

Джонни Депп

В процессе съемок кинокартины «Одинокий рейнджер» звезде Голливуда приходилось достаточно часто ездить верхом на лошадях.

Джонии Депп ФОТО: John Shearer / AP

Однажды животное сбросило актера перед собой и едва ли его не затоптало, протянув прямиком по земле около 20 метров. Значительных повреждений в результате инцидента у Деппа не зафиксировали.

Сильвестр Сталлоне

В кинокартине «Рэмбо: Первая кровь» артист предпочел отказаться от дублера, чтобы самостоятельно спрыгнуть с большой отвесной скалы.

Сильвестр Сталлоне. ФОТО: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

В момент приземления Сталлоне получил перелом двух ребер, но даже это не остановило съемку и он смог отыграть сцену до конца, а зрители увидели настоящие эмоции в момент травмы.

Леонардо Ди Каприо

В киноработе «Джанго освобожденный» актер качественно сыграл рабовладельца и настолько вжился в роль, что не сумел избежать травмы. В одной из сцен Ди Каприо должен был силой ударить по столу рукой, однако в этот момент на нем стоял хрустальный бокал.

ФОТО: MARIO ANZUONI/REUTERS

Артист попал рукой прямо по нему и разбил, сильно порезав себе конечность. Более того, боль и кровь не смогли остановить актера и тот продолжил свой монолог, благодаря чему эпизод оказался снят с первого раза.

Джеки Чан

Во всех фильмах с его участием актер показывает мастерское владение несколькими боевыми искусствами и выполняет даже самые сложные трюки сам. Это привело к немалому количеству травм и переломов, а самый страшный из них произошел во время съемок проекта «Разборка в Бронксе».

Джеки Чан. ФОТО: SCANPIX/TASS

Джеки Чан должен был осуществить прыжок с моста на судно, где его ожидала воздушная подушка. Однако все вышло иначе и деятель культуры получил перелом лодыжки и нескольких пальцев, а также значительно травмировал бедро и голень. Впрочем, даже это не остановило съемочный процесс и Чан не обращал внимание на боль, а гипс скрывал под носком.

Майкл Джей Фокс

В период съемок ленты «Назад в будущее 3» актеру было необходимо играть повешенного. В процессе репетиций ему удавалось держать веревку в безопасном положении, но когда снимали один из моментов та неожиданно выскользнула из рук и Фокс на несколько мгновений действительно был повешенным.

Майкл Джей Фокс ФОТО: LUCAS JACKSON / REUTERS

Несмотря на серьезную опасность, никаких проблем со здоровьем у звезды не было обнаружено.

Шарлиз Терон

В фильме «Белоснежка и охотник» голливудская красотка играла злую мачеху и, чтобы поддерживать этот образ, она попросила костюмеров шить ей неудобные наряды.

Шарлиз Терон ФОТО: SCANPIX

В итоге этот дискомфорт помог ей быть злым героем, но неудобные вещи оставляли после себя многочисленные синяки и порезы.

Холли Берри

Согласно сценарию фильма «Тревожный вызов», актрисе предстояло стать участником драки, но в ходе съемок она упала и сильно ударилась головой.

Холли Берри ФОТО: SCANPIX