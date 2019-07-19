Опасное дело! Актеры, которые едва не погибли во время съемок

На первый взгляд работа актера не кажется сложной, но на самом деле звезды рискуют своей жизнью во время съемок. Несмотря на наличие дублеров некоторые актеры впечатляют зрителя самостоятельной игрой на протяжение всего фильма, что нередко приводит к различным травмам. Об этом пишет Рамблер.
Джейсон Стэтхэм
В фильме «Неудержимые 3» полно экстремальных ситуаций, одна из которых создала угрозу жизни вышеупомянутой звезде. Актеру нужно было управлять грузовиком, тормоза в котором, как выяснилось позже, оказались неисправными.
Стэтхэм вместе с транспортом рухнул со скалы в море, однако из-за наличия навыков пловца артисту удалось выбраться практически без повреждений.
Джонни Депп
В процессе съемок кинокартины «Одинокий рейнджер» звезде Голливуда приходилось достаточно часто ездить верхом на лошадях.
Однажды животное сбросило актера перед собой и едва ли его не затоптало, протянув прямиком по земле около 20 метров. Значительных повреждений в результате инцидента у Деппа не зафиксировали.
Сильвестр Сталлоне
В кинокартине «Рэмбо: Первая кровь» артист предпочел отказаться от дублера, чтобы самостоятельно спрыгнуть с большой отвесной скалы.
В момент приземления Сталлоне получил перелом двух ребер, но даже это не остановило съемку и он смог отыграть сцену до конца, а зрители увидели настоящие эмоции в момент травмы.
Леонардо Ди Каприо
В киноработе «Джанго освобожденный» актер качественно сыграл рабовладельца и настолько вжился в роль, что не сумел избежать травмы. В одной из сцен Ди Каприо должен был силой ударить по столу рукой, однако в этот момент на нем стоял хрустальный бокал.
Артист попал рукой прямо по нему и разбил, сильно порезав себе конечность. Более того, боль и кровь не смогли остановить актера и тот продолжил свой монолог, благодаря чему эпизод оказался снят с первого раза.
Джеки Чан
Во всех фильмах с его участием актер показывает мастерское владение несколькими боевыми искусствами и выполняет даже самые сложные трюки сам. Это привело к немалому количеству травм и переломов, а самый страшный из них произошел во время съемок проекта «Разборка в Бронксе».
Джеки Чан должен был осуществить прыжок с моста на судно, где его ожидала воздушная подушка. Однако все вышло иначе и деятель культуры получил перелом лодыжки и нескольких пальцев, а также значительно травмировал бедро и голень. Впрочем, даже это не остановило съемочный процесс и Чан не обращал внимание на боль, а гипс скрывал под носком.
Майкл Джей Фокс
В период съемок ленты «Назад в будущее 3» актеру было необходимо играть повешенного. В процессе репетиций ему удавалось держать веревку в безопасном положении, но когда снимали один из моментов та неожиданно выскользнула из рук и Фокс на несколько мгновений действительно был повешенным.
Несмотря на серьезную опасность, никаких проблем со здоровьем у звезды не было обнаружено.
Шарлиз Терон
В фильме «Белоснежка и охотник» голливудская красотка играла злую мачеху и, чтобы поддерживать этот образ, она попросила костюмеров шить ей неудобные наряды.
В итоге этот дискомфорт помог ей быть злым героем, но неудобные вещи оставляли после себя многочисленные синяки и порезы.
Холли Берри
Согласно сценарию фильма «Тревожный вызов», актрисе предстояло стать участником драки, но в ходе съемок она упала и сильно ударилась головой.
Удар стал настолько значительным, что знаменитость ненадолго потеряла сознание, а на место съемок вызвали медиков. В больнице не удалось выявить серьезных травм, в связи с чем уже на следующий день Берри продолжила работу на съемочной площадке.