ТОП-6! Жуткие фильмы, основанные на реальных событиях

1. Изгоняющий дьявола (1973)

Фильм. Сценарий написан по роману «Экзорцист» Уильяма Блэтти. В семью известной актрисы приходит беда — ее несовершеннолетняя дочь начинает вести себя неадекватным образом.

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Мать полагает, что это следствие ее личной трагедии, врачи подозревают психическое заболевание и не в силах поставить диагноз. Специально приглашенный священник подозревает, что девочка одержима дьяволом.

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Реальная история. Книга Блэтти была вдохновлена историей о мальчике Роланде Доу, родившемся 1 июня 1935 года и жившем в Маунт Рейнере, в которого вселилась нечистая сила после того, как с января 1949 года он вместе со своей тетушкой Тилли стал регулярно участвовать в спиритических сеансах. Лечение в клинике Джорджтаунского университета мальчику не помогло, изгнать из него беса удалось священникам-иезуитам в Сент-Луисском университете.

2. Девушка по соседству (2007)

Фильм. Подросток Дэвид Морган, во время ловли раков, знакомится со своей новой соседкой — 16-ти летней Меган, которая, со своей 10-ти летней сестрой Сьюзан, живет в семье Чендлеров. Миссис Чендлер, которую дети зовут «Руфь», не самая хорошая мать. У нее трое сыновей, которым она разрешает пить пиво, и иногда заводит с ними непристойные разговоры.

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Меган и Сьюзан непросто живется в доме «Тетушки Руфь». Они вынуждены терпеть побои и унижения со стороны членов семьи. Мэг не выдерживает и докладывает об этом шерифу, за что Руфь решает её проучить. Дэвид застал Руфь и её сыновей за истязаниями Мэг. Он не мог уснуть всю ночь и решил помочь ей…

Реальная история. Шокирующие события фильма были взяты из истории убийства Сильвии Лайкенс — это американская девушка, убитая в возрасте шестнадцати лет после длительных пыток. Родители Сильвии, Лестер и Бетти Лайкенс, оставили её на попечение домохозяйки Гертруды Банишевски, которой платили 20 долларов в неделю. Сильвия подвергалась жестокому обращению со стороны Банишевски, её детей Полы и Джона и живущих по соседству подростков Ричарда Хоббса и Коя Хаббарда. Спустя три месяца Лайкенс скончалась от внутримозгового кровоизлияния, шока и недоедания. Данный случай получил широкий резонанс в США. Он был назван «худшим преступлением против человека в истории Индианы».

3. Ужас Амитивилля (2005)

Фильм. 14 ноября 1974 года в полицейский участок поступил ужасный звонок: в резиденции семьи Де Фо шесть человек застрелено в своих постелях.

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Рональд Де Фо признался в убийстве своих родителей и братьев, объяснив, что некие «голоса» велели ему совершить убийства. Год спустя Джордж и Кейти Латс с тремя детьми переезжают в этот дом, полагая, что сбылась их заветная мечта.

ФОТО: Rights Managed / METRO-GOLDWYN-MAYER (MGM) / Rona

Они еще не знают, что их счастье под угрозой страшной демонической силы, способной его разрушить. Ужас вновь охватывает Амитивилль…

ФОТО: Rights Managed / METRO-GOLDWYN-MAYER (MGM) / Rona