ТОП-6! Жуткие фильмы, основанные на реальных событиях

«Фильм основан на реальных событиях» — такую надпись можно встретить в начальных титрах довольно многих кинокартин. Чаще всего это не более, чем рекламный ход, призванный увеличить прибыль с проката фильма. Однако, в этой подборке собраны именно те фильмы, которые на самом деле были основаны на весьма жутких, страшных, но тем не менее, вполне реальных событиях.
1. Изгоняющий дьявола (1973)
Фильм. Сценарий написан по роману «Экзорцист» Уильяма Блэтти. В семью известной актрисы приходит беда — ее несовершеннолетняя дочь начинает вести себя неадекватным образом.
Мать полагает, что это следствие ее личной трагедии, врачи подозревают психическое заболевание и не в силах поставить диагноз. Специально приглашенный священник подозревает, что девочка одержима дьяволом.
Реальная история. Книга Блэтти была вдохновлена историей о мальчике Роланде Доу, родившемся 1 июня 1935 года и жившем в Маунт Рейнере, в которого вселилась нечистая сила после того, как с января 1949 года он вместе со своей тетушкой Тилли стал регулярно участвовать в спиритических сеансах. Лечение в клинике Джорджтаунского университета мальчику не помогло, изгнать из него беса удалось священникам-иезуитам в Сент-Луисском университете.
2. Девушка по соседству (2007)
Фильм. Подросток Дэвид Морган, во время ловли раков, знакомится со своей новой соседкой — 16-ти летней Меган, которая, со своей 10-ти летней сестрой Сьюзан, живет в семье Чендлеров. Миссис Чендлер, которую дети зовут «Руфь», не самая хорошая мать. У нее трое сыновей, которым она разрешает пить пиво, и иногда заводит с ними непристойные разговоры.
Меган и Сьюзан непросто живется в доме «Тетушки Руфь». Они вынуждены терпеть побои и унижения со стороны членов семьи. Мэг не выдерживает и докладывает об этом шерифу, за что Руфь решает её проучить. Дэвид застал Руфь и её сыновей за истязаниями Мэг. Он не мог уснуть всю ночь и решил помочь ей…
Реальная история. Шокирующие события фильма были взяты из истории убийства Сильвии Лайкенс — это американская девушка, убитая в возрасте шестнадцати лет после длительных пыток. Родители Сильвии, Лестер и Бетти Лайкенс, оставили её на попечение домохозяйки Гертруды Банишевски, которой платили 20 долларов в неделю. Сильвия подвергалась жестокому обращению со стороны Банишевски, её детей Полы и Джона и живущих по соседству подростков Ричарда Хоббса и Коя Хаббарда. Спустя три месяца Лайкенс скончалась от внутримозгового кровоизлияния, шока и недоедания. Данный случай получил широкий резонанс в США. Он был назван «худшим преступлением против человека в истории Индианы».
3. Ужас Амитивилля (2005)
Фильм. 14 ноября 1974 года в полицейский участок поступил ужасный звонок: в резиденции семьи Де Фо шесть человек застрелено в своих постелях.
Рональд Де Фо признался в убийстве своих родителей и братьев, объяснив, что некие «голоса» велели ему совершить убийства. Год спустя Джордж и Кейти Латс с тремя детьми переезжают в этот дом, полагая, что сбылась их заветная мечта.
Они еще не знают, что их счастье под угрозой страшной демонической силы, способной его разрушить. Ужас вновь охватывает Амитивилль…
Реальная история. Эд и Лоррейн Уоррены — знаменитые американские исследователи паранормальных явлений. Они известны, прежде всего, как участники события, известного под названием Ужас Амитивилля. Пара из Нью-Йорка Джордж и Кети Латс заявили, что их дому не дает покоя присутствие жестоких демонических сил, настолько сильное, что это вынудило их покинуть собственный дом. Авторы книги «Заговор Ужаса Амитивилля» Стивен и Роксанна Каплэн охарактеризовали случай как «мистификацию». Лоррейн Уоррен заявила репортеру «Экспресс-Таймс», что случай не был мистификацией. В ночь на 6 марта 1976 года Эд и Лоррэйн Уоррен вместе с телевизионной группой «Канал 5 в Нью-Йорке» и репортером Майклом Линдером из «WNEW-FM» исследовали дом.
4. Заклятие (2013)
Фильм. Пугающая история всемирно известных детективов, занимающихся паранормальными расследованиями. К ним за помощью обратилась семья, терроризируемая темным духом на уединенной ферме. Вынужденные сражаться с могущественной демонической сущностью детективы сталкиваются с самым пугающим случаем в своей жизни.
Реальная история. И снова Эд и Лоррейн Уоррены, которые утверждают, что в свое время исследовали более 10000 паранормальных случаев. На этот раз в основу фильма легла история семьи Перрон. В 1971 году Уоррены заявили, что дом Перронов (Род-Айленд, США), был атакован ведьмой по имени Батшеба Шерман, которая жила там в XIX веке. Проклятие, которое было наложено на эту землю, заключалось в том, что люди, обосновавшиеся на ней, умирали в результате различных случаев.
5. Шесть демонов Эмили Роуз (2005)
Фильм. Сеанс изгнания дьявола из молодой девушки закончился ее смертью.
Священнику-экзорцисту, проводившему обряд, было предъявлено обвинение в убийстве, хотя процесс был официально инициирован католической церковью.
Реальная история. В 17-летнем возрасте немецкая девушка Аннелиза Михель пережила первый припадок, после чего у неё была диагностирована височная эпилепсия. Несмотря на проводимое лечение, состояние девушки ухудшалось, и она начала проявлять симптомы психического расстройства. Михель и её семья решили, что она одержима, и обратились к католическому священнику с просьбой произвести изгнание демонов. Обряды продолжались в течение 10 месяцев. В июле 1976 года Михель умерла от истощения и обезвоживания, вызванных её длительным отказом от потребления пищи и воды.
6. Открытое море (2003)
Фильм. Молодая семейная пара отправляется отдыхать на Багамы. Отдых обещает быть романтичным и захватывающим. Сьюзан и Дэниел заказывают места на катере для любителей ныряния, который обещает вывезти туристов к самым красивым местам мирового океана. Но прекрасное погружение заканчивается кошмаром.
Всплыв на поверхность, герои обнаруживают, что катер уплыл, оставив их в открытом море в пятнадцати километрах от берега одних. И тут появляется стая акул…
Реальная история. В январе 1998 года Томас и Айлин Лонерган по ошибке были оставлены катером (был неверно проведён подсчёт вернувшихся дайверов), только спустя 48 часов команда случайно обнаружила на борту сумку, которая, судя по лежащим в ней документам, принадлежала Лонерганам… На следующий день на поиски пары были подняты 17 самолетов, два вертолета и несколько частных лодок, которые прочесывали радиус в три тысячи миль. Не найдя ни самих супругов, ни их тел, 14 февраля 1998 года поиски были прекращены. Как долго Лонерганы были живы, стало ясно, когда спустя шесть месяцев в 100 милях к северу от Рифа рыбаки нашли дайверскую дощечку (предположительно Тома Лонергана), с помощью которых дайверы общаются под водой. На ней каракулями было написано: «Понедельник 26 января; 1998 8:00. Всем, кто может нам помочь: Мы были оставлены у Рифа Эйдженткурт катером «Аутэр-Эдж» 25 января 98 г. в 15:00. Пожалуйста, спасите нас, пришлите нам помощь прежде, чем мы умрем. Помогите!!!».