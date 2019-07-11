Сара Полсон не вернется в девятый сезон «Американской истории ужасов»

О том, что актриса пропустит девятый сезон «Американской истории ужасов», сообщило издание Variety. По данным портала, Полсон не исполнит одну из главных ролей, как обычно, но, по слухам, может принять участие в камео. Это серьезный удар для поклонников шоу, поскольку Сара наравне с Эваном единственная актриса, появившаяся во всех восьми сезонах сериала, не считая того, что в прошлом сезоне она сыграла сразу три роли. Создателю шоу, Райану Мерфи, придется написать действительно увлекательную историю для новых эпизодов, чтобы фанаты не заметили отсутствия двух главных звезд популярного проекта.