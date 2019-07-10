Финал «Мстителей»: стало известно, что же случилось с Локи

Несмотря на то, что с момента выхода на экраны новых «Мстителей» прошло уже чуть больше двух недель, братья Руссо, выступившие режиссёрами кинокомикса, всё ещё рассказывают зрителям о некоторых загадках фильма, пишет Film Pro.
На этот раз речь зашла о Локи – персонаже, погибшем в самом начале предыдущей части киносерии. Поклонники тогда сомневались, что Локи погиб – они выдвигали теории, согласно которым брат Тора подстроил собственную смерть. Но так ли это на самом деле?
Внимание! В материале присутствуют спойлеры к фильму «Мстители: Финал».
Да, в прологе «Войны Бесконечности» Локи, действительно, был убит Таносом – он просто сломал богу коварства шею. И Том Хиддлстон, исполняющий эту роль на протяжении нескольких лет, не лукавил, когда сказал, что Локи мёртв по-настоящему окончательно и бесповоротно. Действительно, тот Локи, который лицом к лицу столкнулся с Таносом, уничтожившим практически всех выживших асгардцев, погиб.
Но в результате путешествия во времени, предпринятого Мстителями в «Финале», зрители увидели, как Локи образца 2012 года (который наслал на Землю армию Читаури в первых «Мстителях»), куда-то телепортируется при помощи оказавшегося у него Камня Пространства (Тессеракта). На этом событии практически никто не сосредоточил внимание, потому что в тот момент важнейшей миссией было спасение вселенной от рук чокнутого титана. А сейчас, когда пыль улеглась и рассыпавшиеся в прах люди и другие обитатели многочисленных планет вернулись к жизни, режиссёра Энтони Руссо и Джо Руссо, подтвердили: Локи, действительно, жив.
Джо Руссо в интервью изданию Business Insider рассказал, как всё было на самом деле:
Идея была в том, чтобы исправить исказившуюся временную линию, вернув Камни Бесконечности ровно в те моменты, когда они были изъяты. Локи, телепортивовавшись вместе с Камнем Пространства, создал свою собственную временную линию. Этот момент усложнил и без того сложную миссию Капитана, но до тех пор, пока он не найдёт Локи, Кэп не сможет вернуть все Камни на место, как то планировалось. В то мгновение, когда Локи забирает себе Камень Пространства, он создаёт мультивселенную.
Энтони Руссо подтвердил слова брата и отдельно заострил внимание на совершенно новом направлении развития кинематографической вселенной Marvel:
Мы имеем дело с идеей о мультивселенных и альтернативных реальностях, которых существует огромное множество».